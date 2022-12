Knarrenhof Paterswolde lijkt strijd om Bladergroenlocatie te verliezen

Waar initiatiefnemers van een Knarrenhof in Paterswolde het idee hadden dat alle seinen op groen stonden, lijkt de gemeente Tynaarlo een streep door hun bouwplannen te zetten. Binnen de gemeentelijke politiek gaan de handen niet op elkaar voor een Knarrenhof op de plek van de voormalige Bladergroenschool.

Er wordt meer gezien in de bouw van sociale huurwoningen, die Stichting Eelder Woningbouw zou moeten ontwikkelen. De initiatiefnemers van het Knarrenhof in Paterswolde voelen zich in het hemd gezet.

Vooral omdat de gemeenteraad van Tynaarlo twee jaar geleden een motie aannam. Hierin werd het college van B en W aangespoord om 'acties te ondernemen die het vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk maken'. In de motie werd het college opgeroepen 'uit te gaan van de gedachte van een Knarrenhof.' Bijna de voltallige gemeenteraad steunde de motie.

Eenrichtingsverkeer

Initiatiefnemers Jan Slangen, Emmy Bremer en Jaap de Graaf zagen het als een duidelijk signaal om verder te gaan met hun plan voor een Knarrenhof in Paterswolde. "Ik weet nog dat ik dacht: dat gaat vlot hier", lacht Bremer. "We gingen direct met bouwplannen aan de slag."

Met medewerking van ambtenaren van de gemeente Tynaarlo werd dat plan ingediend. Sindsdien is het stil, volgens de initiatiefnemers. "We wachten nog steeds op een reactie", zegt Slangen.

Bremer zegt dat de communicatie met de gemeente het best te omschrijven is als 'eenrichtingsverkeer'. "Wij vragen steeds om een update of stellen een vraag. De gemeente zegt dan: 'daar komen we op terug'. Vervolgens komen ze er niet op terug en trekken wij weer aan de bel."

De initiatiefnemers van het Knarrenhof in Paterswolde hebben inmiddels een brief naar de gemeente gestuurd, met de vraag een knoop door te hakken. "We hebben behoefte aan duidelijkheid", zegt Bremer. "We hebben inmiddels 622 belangstellenden voor het Knarrenhof. Daarmee komen we qua belangstelling in de top 10 van Knarrenhoven in Nederland. Maar we weten niet waar we aan toe zijn."

Sympathiek, maar nodig?

Nog tot 1 juni 2023 is de voormalige school ingericht als asielzoekerscentrum. Daarna is er mogelijk ruimte om te bouwen aan de Mevrouw Bähler-Boermalaan. De gemeenteraad, die 2 jaar geleden nog leek aan te sturen op de komst van een Knarrenhof op die locatie, staat daar nu anders in.

"De motie die wij twee jaar geleden hebben aangenomen, was met het Knarrenhof in het achterhoofd", blikt Henny van den Born (ChristenUnie) terug. "Maar als gemeente kun je een partij niet bevoordelen. Op de Bladergroenschoollocatie wil ook Stichting Eelder Woningbouw bezig, om sociale woningen te realiseren. Daar is grote behoefte aan in onze gemeente, zo blijkt uit onze Omgevingsvisie. Er is behoefte aan verschillende soorten woonvormen. Daar moet je wat mee."

Van den Born noemt het initiatief van een Knarrenhof 'sympathiek'. "Maar het is niet iets wat je koste wat kost een locatie moet geven."

Framing

Henk Middendorp (CDA) is nog wél groot voorstander van de komst van een Knarrenhof op die locatie. Hij vindt dat vooral de coalitiepartijen (Leefbaar Tynaarlo, PvdA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, GroenLinks) een draai hebben gemaakt. "Het lijkt nu alsof zij het idee van een Knarrenhof willen laten doodbloeden", oordeelt hij. "Iedereen was in verkiezingstijd voor een Knarrenhof. De coalitie was nog niet gesmeed, of er wordt een draai gemaakt."

Middendorp noemt het een 'kwalijke zaak' dat de gemeente Tynaarlo zo met burgerinitiatieven omgaat. "Hoe valt dat te rijmen met het coalitieakkoord, waarin gezegd wordt dat plannen uit de samenleving serieus worden genomen?"

Ballotage

Koos Dijkstra (PvdA) moet lachen om de uitspraken van Middendorp. "Het CDA is naarstig op zoek naar nieuwe kiezers. Middendorp heeft zich verbonden aan de club van het Knarrenhof, waardoor hij daarover niet meer onafhankelijk kan nadenken. Dat is wel jammer."

Volgens Dijkstra heeft de gemeenteraad van Tynaarlo nooit gezegd dat het Knarrenhof aan de gang mocht op de locatie van de voormalige Bladergroenschool. "We willen als PvdA eerst een goede afweging voor deze locatie. De vraag is: wie gaat ouderenhuisvesting hier uitvoeren? Is dat een marktpartij of een sociale woningcorporatie? Zowel ouderen als jongeren zijn op zoek naar sociale huurwoningen. Als gemeente moet je denk ik eerst naar je woonvisie kijken en dan bepalen wat het beste is. Wat het in het geval van het Knarrenhof lastig maakt, is dat je daar aan bepaalde voorwaarden moet voldoen wil je er gaan wonen. Dat is wat anders dan dat je er sociale huurwoningen neerzet waar iedereen kan gaan wonen."

Initiatiefnemer Bremer stoort zich aan geluiden uit de raad over een soort ballotage voor het Knarrenhof. "Dat is framing. De tien euro inschrijfgeld die mensen voor het Knarrenhof betalen, is geen ballotage. Als je dat zegt, ben je bewust een beeld aan het creëren."

Knarrenhof en SEW gaan niet samen

De gemeentelijke politiek lijkt meer te voelen voor woningen van Stichting Eelder Woningbouw. Eerder kwam vanuit de gemeente de suggestie om het Knarrenhof en SEW samen te laten werken op de locatie aan de Mevrouw Boerma-Bählerlaan. SEW ziet daar geen brood in. "Voor ons zou dat betekenen dat we negen à tien sociale woningen daar kunnen bouwen. Dat is te weinig voor de grote woningbouwopgave die er ligt", zegt directeur-bestuurder Michiel Veenstra.