Gemeenten in financiële problemen: 'Ik heb het idee dat het Rijk wegkijkt'

Zwiers zegt op Twitter vandaag dat hij zich schaamt voor dit kabinet. "We worden natuurlijk gekort op allerlei fronten als gemeente, vooral omdat de Rijksoverheid niet het geld besteed krijgt. En ja, als het Rijk minder geld uitgeeft, dan krijgen wij ook minder geld", aldus Zwiers.Uit de eerste uitgelekte berichten over de Rijksbegroting blijkt dat alle burgers aankomend jaar meer geld kunnen uitgeven, maar daar zet Zwiers zijn vraagtekens bij. "Sommige gemeenten hebben al aangekondigd dat de lokale lasten flink zullen stijgen in verband met de tekorten. Soms met wel meer dan 10 procent. Dat gaat dus ten koste van die groeiende koopkracht", aldus Zwiers.De Vereniging Drentse Gemeenten stuurde voor de zomer een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken over de financiële problemen, maar kreeg geen gehoor. De middelgrote steden, verenigd in de G40, gaven vandaag ook eenzelfde signaal af. Ze vrezen dat in sommige gemeente voorzieningen zoals bibliotheken en zwembaden niet meer overeind te houden zijn. Een reactie uit Den Haag om al deze commotie blijft uit.Zwiers vindt dat overheden zo niet met elkaar om horen te gaan. "Ik krijg nu het idee dat het Rijk wegkijkt. We hebben veel taken er bijgekregen in de gemeente, maar elke keer geven ze ons net niet genoeg geld. En op het moment dat ze dat steeds maar niet doen is dat demotiverend en frustrerend voor de gemeente."