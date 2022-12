Eerste marathon Nieuw-Buinen gaat niet over één nacht ijs, wellicht over twee

Niet geheimzinnig, maar de concurrentie niet wijzer maken dan ze zijn. Nee, dit is geen terugblik op het wereldkampioenschap voetbal met Louis van Gaal. Dit is de tactiek van de ijsvereniging in Nieuw-Buinen, die aast op de organisatie van de eerste marathon op natuurijs dit jaar.

Over de huidige dikte van de ijslaag op de bewaterde asfaltbaan doet voorzitter Bert Drent dan ook geen uitspraken. "Je moet geen slapende honden wakker maken, maar onze baan ligt er mooi glad bij", zegt hij met enige trots. Met die slapende honden doelt hij op de andere vier verenigingen die proberen om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Dat zijn Noordlaren, Haaksbergen, Burgum en Puttershoek.

Drent heeft amper geslapen en de vereniging in Nieuw-Buinen is dag en nacht doorgegaan om zo snel mogelijk de ijzers onder te kunnen binden. Toch speelt het weer van vanochtend het Drentse dorp parten. "De mist helpt niet mee. Dat is ongunstig voor de ijsvorming, waardoor we nu langere sproeipauzes moeten inlassen", legt de voorzitter van de ijsvereniging uit. In de loop van de ochtend fietst Drent even naar huis en dan merkt hij dat de mist iets weg lijkt te trekken. "Dat moet een goed teken kunnen zijn. We hopen eind van de middag verder te kunnen met sproeien. Daar is het nu helaas te warm voor."

Moet nog veel gebeuren

Aankomende nacht zou het zomaar eens 10 graden kunnen vriezen. "Dat is een verwachting hè. Dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk zoveel graden gaat vriezen. Als het wél gebeurt, dan kunnen we hier in Nieuw-Buinen aan de gang", verzekert Drent. Toch moet er nog veel gebeuren. "Daarbij moet je denken aan het plaatsen van dranghekken en baanbescherming, maar ook de catering rondom de baan."

Al met al is het wachten op het moment dat de ijslaag in 'Buunermond' de dikte van drie centimeter passeert. Drent wil namelijk goed beslagen ten ijs komen bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) als hij een keuring aanvraagt. "Zodra wij denken dat het zover is, dan kunnen we de KNSB bellen om te komen keuren. Eerder niet. Zij bepalen uiteindelijk wie de eerste marathon krijgt", vertelt hij. "We zouden het geweldig vinden als we straks de eerste marathon in Nieuw-Buinen kunnen organiseren, maar het is een utopie om te verwachten dat we die vereiste drie centimeter vandaag al zouden aantikken met deze mist erbij."