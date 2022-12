Mooi hoor zo'n ijsvloer, maar zonder scherpe schaatsen kom je nergens

Het is koud, het ijs groeit en groeit in onze provincie en de temperatuur bij schaatsliefhebbers loopt almaar verder op. De schaatsen kunnen dus uit het vet, maar alvorens het ijs te betreden kun je ze maar beter even laten slijpen, want anders glij je alle kanten op.

Hoe worden die schaatsen eigenlijk scherp geslepen en hoe vaak moet dat? Die vragen kwamen binnen bij Zoek Het Uit!

Jan Bols

Voor het antwoord op deze vraag benaderen we oud-schaatskampioen Jan Bols uit Hoogeveen. Jan heeft al jaren een winkel in zijn woonplaats en is ook nu op 78-jarige leeftijd nog druk met het slijpen van schaatsen. "Ik heb gisteren al twintig tot dertig paar schaatsen in handen gehad, veel mensen komen bij ons, die zijn goed bezig", zegt de Hoogevener. "Ik heb zelf nog niet geschaatst, vorige winter wel, maar het viel me toen wel wat tegen hoor. Ik was toch wat stram en wiebelig. Maar natuurlijk zal ik het ook nu wel proberen."

Ronding

Bij Bols in de zaak gaat het slijpen deels machinaal. "We maken eerst een ronding in het ijzer", gaat de Drentse schaatsheld verder. "Veel mensen denken dat de ijzers helemaal recht zijn, maar dat is niet zo, ze moeten een beetje rond zijn geslepen, dan glij je gemakkelijker over het ijs." Overigens is die ronding met het blote oog nauwelijks waarneembaar. Vervolgens worden de schaatsen ook met de machine geslepen, maar deels soms ook met de hand.

Slijpblok

Het is natuurlijk ook mogelijk thuis je schaatsen te slijpen. Maar daar moet je wel de goede apparatuur voor hebben. Belangrijk attribuut voor het slijpen is het zogeheten slijpblok. De schaatsen moeten daar goed recht in staan, weet jan Bols. Ze moeten even hoog in het blok staan, anders worden de ijzers niet allebei even scherp.