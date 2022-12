Junus Ririmasse herbegraven op de Molukken

Junus Ririmasse uit Bovensmilde is vandaag herbegraven op de Molukken. De 71-jarige Ririmasse overleed vorig jaar september na een ziekbed en werd toen begraven in zijn woonplaats. Zijn wens was om zijn laatste rustplaats te vinden op de Molukken, de plek waar hij zijn hele leven voor streed.

Vanwege de toen strenge coronaregels in Indonesië kon dat vorig jaar nog niet. Nu was dat wel mogelijk. Vorige week maandag werd Ririmasse opgegraven. Nabestaanden vlogen afgelopen weekend met zijn lichaam vanaf Schiphol naar Jakarta. Van daaruit vlogen ze naar het eiland Ambon.

Vanuit de kustplaats Teluhu vertrokken ze met de boot naar het eiland Haruku. Ririmasses vader is geboren in het gelijknamige dorp op dat eiland. De herbegrafenis was vandaag op het erf van zijn ouderlijk huis. Voor Ririmasse was het belangrijk om begraven te worden op de grond van zijn vader.

Treinkaping De Punt

Ririmasse was in 1977 betrokken bij de Molukse treinkaping bij De Punt. Samen met acht anderen hield hij tientallen passagiers negentien dagen lang gevangen. Nederlandse mariniers maakten uiteindelijk een einde aan die gijzeling. Bij de bestorming kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven. Ririmasse raakte zwaargewond. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel en zat daarvan acht jaar uit.

Ririmasse publiceerde samen met onderzoeksjournalist Jan Beckers in 2013 het onderzoekrapport Het drama van De Punt. Zij trokken de conclusie dat meerdere kapers bij de beëindiging van de actie doelbewust werden geliquideerd. Dat rapport was daarna de basis voor de juridische strijd die Ririmasse en enkele nabestaanden begonnen tegen de Nederlandse Staat. In juni 2021 oordeelde het Gerechtshof dat uiteindelijk dat de Staat niet verantwoordelijk is voor de dood van de kapers.

Tweede generatie Molukkers

Junus Ririrmasse streed voor een onafhankelijke Zuid-Molukse Republiek. De Republik Maluku Selatan, ofwel de RMS. Hij wilde dat de Nederlandse regering zich daarvoor zou inzetten, zoals zou zijn beloofd. Ririmasse was een Molukker van de tweede generatie, een generatie die het trauma en de pijn van vader en moeder meekreeg. Ririmasses vader was een soldaat in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). In dat leger vochten veel meer Molukkers, die loyaal waren aan Nederland. Dat meevechten gebeurde toen Nederland de kolonie terug wilde na de Japanse capitulatie in 1945.

Die oorlog werd verloren, Indonesië werd in 1949 onafhankelijk. De Molukse KNIL'ers kwamen in 1951 op dienstbevel naar Nederland. Daar werden ze deels ondergebracht in bijvoorbeeld voormalig Kamp Westerbork, dat in die jaren Kamp Schattenberg heette. Ze mochten de eerste jaren niet werken, kregen geen soldij meer en waren ook stateloos. Het verblijf zou tijdelijk zijn, slechts zes maanden. De koffers stonden nog altijd ingepakt, klaar voor vertrek. Maar het liep allemaal anders. Het tijdelijke verblijf werd permanent. De Molukkers voelden zich in de steek gelaten door Nederland.

De kinderen van die eerste generatie maakten de trauma's van hun ouders van dichtbij mee. Dat veroorzaakte veel woede bij hen richting de Nederlandse overheid. Uiteindelijk leidde die boosheid bij sommigen tot gewapende acties, zoals bij De Punt. Ook waren er in de jaren 70 acties in Wijster (treinkaping), Bovensmilde (gijzeling lagere school) en Assen (gijzeling provinciehuis).

Kunstenaar

De RMS-activist Junus Ririmasse was in zijn latere leven kunstenaar. Zo maakte hij schilderijen en was hij beeldhouwer. Onder meer het metershoge monument bij het Molukse wijkcentrum Molo Oekoe en een monument bij de Molukse kerk in Bovensmilde komen van zijn hand. Voor Ririmasse stond de Molukse identiteit altijd centraal in zijn werk.