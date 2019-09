Jens Dekker: Superprestige Gieten komt te vroeg

“Het lijkt erop dat mijn energiestofwisseling niet in orde was. Dat schijnt iets genetisch te zijn. Bepaalde stoffen heb ik nu door middel van supplementen aangevuld. De eerste dag voelde dat raar. Maar daarna ben ik me alleen maar beter gaan voelen”, laat Dekker vanuit Australië weten.Drie jaar achter elkaar is de oud-wereldkampioen bij de junioren al aan het rommelen met z’n gezondheid. Hij had last van ademhalingsproblemen bij zware inspanningen in combinatie met een voedselintolerantie. Drie jaar lang kon hij daardoor nooit écht diep gaan in wedstrijden, trainde hij met de rem erop en voelde hij zich nooit écht fit.“Van januari tot augustus heb ik weinig gedaan. Ik trainde misschien negen uur per week. Dat is niet veel. Ik heb via via contact gezocht met Jim Miller. Hij is nu mijn trainer. Hij heeft ervaring met soortgelijke problemen bij atleten. De Amerikaan is ook vice-president van TrainigPeaks. Het bedrijf achter gerenommeerde trainings-apps”, legt Dekker uit.“Begin augustus hebben we de draad weer opgepakt. Maar ik ben alleen nog maar bezig met duurtrainingen. Ik heb er een week van 24 uur en een week van 20 uur opzitten. Het begint weer ergens op te lijken. Maar ik heb nog geen intervaltrainingen gedaan”, aldus Dekker.“Volgende week dinsdag vertrek ik naar Brisbane. Daar is het een stuk warmer dan hier in de omgeving van Melbourne. Ik hoop ergens in november weer terug te kunnen keren in de wedstrijden. Maar ik heb er geen datum opgeplakt. Het zou mooi zijn als ik Koksijde (24 november) zou kunnen halen”, zegt Dekker. “Maar het kan ook best eerder of later worden.Dekker reed voor de profploeg van Corendon-Circus. Maar z’n huidige status binnen de ploeg is vaag. “Ik heb tot het einde van m’n belofte-periode, dat is tot volgend jaar september, een contract met de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft. Zij hebben verschillende ploegen. Ik heb een fiets gekregen waar ik mee kan trainen. Maar ik ben één van de vijftig renners daar. Als ik weer fit ben, neem ik aan dat ik in één van hun ploegen weer wedstrijden kan rijden, maar dat is nu nog niet relevant”, besluit Dekker.