Minder vuurwerkverkopers, maar vraag neemt toe: 'Verwachten gigantische stormloop'

Als je dit jaar sierpijlen of knalpotten wil kopen, is de kans groot dat je er wat verder voor moet rijden. Bijna een derde van de vuurwerkverkopers in Drenthe stopt, terwijl de vraag naar vuurwerk juist is toegenomen.

De afgelopen twee jaar mocht er geen vuurwerk verkocht worden vanwege de coronamaatregelen. Veel verkopers grijpen dit moment aan om te stoppen. Een van hen is Roelof Klinkhamer uit Sleen. Na vijfentwintig jaar geeft hij er de brui aan. "We hadden sowieso geen voorraad meer doordat het twee jaar niet kon. Ik denk dat dit het gunstigste moment is om te stoppen."

Hij hekelt vooral de onzekerheid rond de verkoop van vuurwerk: "Er was een vuurwerkverbod. Dat was toch al een beetje een discutabel gebeuren. Wel, niet, wel niet, zo ging het steeds. Dus ik zei tegen mijn vrouw: we doen het helemaal niet meer."

'Breekt alle records'

Sleeners zullen dit jaar dus wat verder moeten rijden voor hun vuurwerk. Bijvoorbeeld twintig minuten in de auto naar Nieuw-Weerdinge. Bij familiebedrijf Van der Veen Vuurwerk zijn onder meer vader, zoon, oom en oma al druk in de weer met bestellingen.

"Dit jaar verwachten we een gigantische stormloop op vuurwerk", zegt Hans-Hendrik van der Veen. "Als we nu kijken wat er online al gebeurt, dan is het aantal voorbestellingen al explosief gestegen. Dat breekt alle records op dit moment."