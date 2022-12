Huttenheugte verhoogt temperatuur zwembad na klachten van gasten

Center Parks de Huttenheugte in Dalen heeft de temperatuur in het subtropische zwembad Aqua Mundo verhoogd, nadat zij van gasten te horen kregen dat de temperatuur te laag zou zijn.

De temperatuur werd in de zomer verlaagd van 30 naar 28 graden Celsius. Dit ging volgens woordvoerder Marthijn Tabak lang goed. Nu de winter aanbreekt, moet het park concluderen dat de gevoelstemperatuur in de zomer hoger is dan in de winter.

Opmerkingen

"We hebben het lang volgehouden, maar we kregen de laatste tijd toch wat te veel opmerkingen", vertelt Tabak. "Daarom hebben we de watertemperatuur opgeschroefd van 28 naar 29 graden Celsius en de luchttemperatuur is nu 30 graden Celsius."

Tabak was gisteren op bezoek op de Huttenheugte. "Ik heb een aantal gasten gesproken en ik kreeg nu alleen positieve berichten over de temperatuur van het zwembad. Dus we hebben er goed aan gedaan."

Hij wil er wel een kanttekening bij maken. "De wijzigingen in temperatuur gelden alleen voor het grote golfslagbad. De temperatuur van het kleinere kinderbad is al die tijd wel 30 tot 32 graden Celsius gebleven. Als je wisselt van het kinderbad naar het golfslagbad, kan het water in dit bad koeler aanvoelen. We hebben de temperaturen van deze baden nu dichter naar elkaar toe gebracht."

Comfortabele temperatuur

Uit meerdere recensies die RTL Nieuws zag, blijkt dat gasten van Center Parks niet tevreden zijn over de temperatuur van de huisjes. De thermostaat zou gelimiteerd zijn tot 21 graden Celsius.

"De thermostaat in de huisjes is inderdaad gelimiteerd tot 21 graden Celsius. Dat is in onze ogen een comfortabele temperatuur, want de meeste mensen hebben de thermostaat thuis rond de 19 graden Celsius", zegt Tabak hierover. "Wel zijn we natuurlijk bereid om in gesprek te gaan met gasten die het te koud vinden in hun huisje."