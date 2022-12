Plan voor mega-overnachtingsplek voor truckers en twee restaurants in Klazienaveen: 100 banen

Het bedrijf Cargotel wil een overnachtingsmogelijkheid voor 164 personen, twee restaurants (fastfood en plate) en ongeveer 42 beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens bij Klazienaveen bouwen. Ook moeten er een uitkijktoren en sportfaciliteiten komen bij de locatie. Het bedrijf gaat hiervoor een lap grond kopen op bedrijventerrein Pollux bij het Drentse dorp. Het verkoopbedrag voor het bijna 22 hectare grote perceel bedraagt bijna anderhalf miljoen euro.

De komst van de onderneming is volgens de initiatiefnemers goed voor 100 fte. De verwachting is verder dat er dagelijks 400 bezoekers komen.

Dat valt op te maken uit een informatiebrief die bij omwonenden is bezorgd. Volgens de initiatiefnemers biedt het Cargotel mede een oplossing voor onveilige situaties langs de A37.

Volgens hen staan er in de buurt van Zwinderen gemiddeld 40 tot 50 vrachtwagens dag- en nacht geparkeerd, ook op de vluchtstrook. Door deze nieuwe voorziening vlakbij de Duitse grens te realiseren, ontstaat er een locatie met onder meer 'goede goedkope slaapplaatsen' voor vrachtwagenchauffeurs. Rijkswaterstaat hoopt verder dat het plan bijdraagt aan een oplossing voor de problemen rondom vele parkeerplaatsen langs rijkswegen. Deze zijn financieel onrendabel, zijn vaak vies en slecht verlicht en beschikken niet over nette toiletvoorzieningen.

Bestemmingsplan

De plannen voor horeca passen in ieder geval binnen het huidige bestemmingsplan. Voor het plaatsen van een reclamemast is er echter wel een wijziging nodig.

Voor het plan is verder nog lang niet alles in kannen en kruiken. De verkoop maakt de ontwikkeling mogelijk, maar een concept-plan moet nog worden opgesteld. Zodra dat gereed is, wordt het aan de omgeving gepresenteerd, valt er te lezen in de informatiebrief.

McDonald's?

Een van de betrokken ondernemers bij de ontwikkeling van de plannen is Henk Klaver. Hij bevestigt dat er plannen zijn, maar veel meer wil hij er niet over kwijt. "We zijn druk bezig met de voorbereidingen. We verwachten rond mei of juni meer te kunnen vertellen."

Over de vraag of een van de twee restaurants mogelijk een McDonald's wordt (een hardnekkig gerucht), doet hij ook geen uitspraken. "Het wordt in ieder geval een uniek concept voor Europese begrippen."