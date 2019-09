Poetsbeurt voor Mannes met verdund zoutzuur

Adviseur en onderhoudsman van Mannes, Kees Jan Verplakke, is er vandaag in elk geval uren zoet mee. "En misschien ben ik nog wel tot in de avond bezig. Want de kalkaanslag is hardnekkig. Je moet het zien als het schoonboenen van een badkamer, waar twee weken lang niks gebeurd is."Mannes wordt al een paar maanden ontsierd door kalkstrepen. Dat is het gevolg van het harde water. Hij wasemt wolken van waterdamp als hij kinderstemmen hoort, maar dat laat dus witte kalksporen achter. "Daar hadden we van tevoren geen rekening mee gehouden", zegt ontwerper Maurice Nio. "We hadden geen idee dat het leidingwater hier in Assen zo hard was, met zoveel kalk."Nio, de geestelijk vader van Mannes, is vandaag speciaal met de trein naar Assen afgereisd om met eigen ogen te aanschouwen of het kalkgoedje ook weer van de stationshond af te boenen is. "Het is nog even experimenteren met verschillende schoonmaakmiddelen, maar met verdund zoutzuur lijkt het te lukken. Maar het wordt wel een hele klus", aldus Nio.Kees Jan Verplakke haalt ondertussen een speciaal elektrisch poetsapparaat uit zijn auto, nadat hij daarvoor bij de poten allerlei plekken uitprobeert, met verschillend schoonmaakspul op een sponsje. "Het lastige is dat je er slecht bij kunt, want hij is zo groot." Na de natte wasbeurt wrijft Verplakke de hond weer droog met een poetsdoek. "Ja, je moet toch even kijken wat het spul met het houtwerk doet."De VVD trok enkele maanden geleden aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders over de ontsierende witte strepen. Toen kwam ineens het kalkverhaal naar boven en de noodzaak van een rigoureuze poetsbeurt.Om kalkstrepen voortaan te voorkomen is er inmiddels een anti-kalkfilter geplaatst in de watertoevoer naar Mannes. "We hopen dat zo'n filter straks voorkomt dat hij telkens opnieuw schoongeboend moet worden", zegt Nio. Volgens de ontwerper is het aanbrengen van een nieuwe nano-waxlaag straks afdoende om Mannes zijn oorspronkelijke glans terug te geven. Volgend jaar volgt er mogelijk een nieuwe verfcoating.Het ontwerpersduo Nio en Sefarijn is in elk geval voor tien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van Mannes. Of het geplande onderhoudsschema verder aangepast moet worden, als gevolg van het kalkverhaal, weet Maurice Nio nog niet. Ook niet of het extra geld kost. "We gaan eerst zorgen dat Mannes weer gaat glanzen, dan zien we wel verder."