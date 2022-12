Vermilion koopt stikstofemissies van boeren uit Westerveld

Vermilion Energy heeft een deal gesloten met twee boeren uit de gemeente Westerveld. Van de ene boer heeft Vermilion de stikstofruimte gekocht. Van de andere boer worden de stikstofemissies geleased.

Vermilion Energy boort op verschillende plekken in Nederland naar gas, waaronder in Zuidwest-Drenthe. In Wapse wordt met twee diepboringen aardgas gewonnen en hierbij komt stikstof vrij die het bedrijf moet compenseren. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de stikstof te beperken, door zogeheten 'NOx-scrubbers' te plaatsen op de generatoren.

Daarnaast heeft het bedrijf dus een deal gesloten met twee boeren. Het gaat om stikstofuitstoot die anders zou zijn ontstaan als gevolg van veehouderij. Bij de eerste boerderij gaat het om 65 stuks jongvee. Bij de tweede om in totaal meer dan 300 koeien en jongvee. Als gevolg van de deal met Vermilion kan op beide boerderijen geen vee meer gehouden worden.

Vermilion legt uit dat zij bij het overnemen van de rechten 70% van de overgenomen stikstofruimte kunnen gebruiken. De overige 30% komt volgens hun ten goede aan de natuur.

'Onderlinge dealtjes'

Vermilion doet met de constructie niets illegaals, toch zit de lokale politiek hier niet op te wachten. "Ik vind de manier waarop dit gebeurt helemaal niets", licht Michiel van de Kasteelen (Progressief Westerveld) toe. "Je moet het probleem in zijn geheel bekijken en niet de agrarische sector apart benaderen. Dan krijg je dit soort onderlinge dealtjes, terwijl het hele verhaal bedoeld is om de natuur te laten herstellen." Anke Oosterhuis (D66) deelt deze gedachte. "De emissies moeten landelijk opgekocht en verdeeld worden."

De PvdA-fractie noemt het 'een hele trieste zaak' en ook de CDA-fractie zegt er gemengde gevoelens bij te hebben. "Aan de ene kant heb je een bedrijf dat de rechten en plichten op een goede manier na probeert te komen", vertelt Gerjo Ballast (CDA), wijzend op het feit dat Vermilion boeren uit de omgeving heeft gevonden en niet buiten de provincie kijkt. "Maar zolang de PAS-melders in de buurt nog niet geholpen zijn, heb ik daar wel moeite mee."

'Ik zou het terecht vinden als het besluit wordt teruggedraaid'

Vorige week uitten enkele Tweede Kamerleden hun ontevredenheid over de stikstofemissies die Schiphol en Rijkswaterstaat kochten. De BBB, SGP en CDA willen dat eerst de stikstofruimte gebruikt wordt voor PAS-melders en voor de bescherming van kwetsbare natuur. Later pas voor snelwegen en de luchtvaart. Ook de PvdD en GroenLinks wilden niet dat Schiphol boeren uitkoopt.

Lokale partij Duurzaam Sterk Westerveld kijkt daarom ook naar Den Haag. "De Tweede Kamer heeft zich er onlangs over uitgesproken. Ik zou het terecht vinden als het besluit wordt teruggedraaid", zegt fractievoorzitter Geke Kiers. "Dat lijkt me de juiste manier. Anders schieten de maatregelen weer hun doel voorbij en kunnen we weer niet voldoen aan de urgente opgaven zoals bijvoorbeeld ook woningbouw. Vermilion is volgens ons geen urgente opgave."