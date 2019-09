Een mortiergranaat op het politiebureau, wat gebeurt er dan?

Man loopt met mortiergranaat politiebureau Hoogeveen binnen

"Dan staat iedereen op scherp", laat Anthony Hogeveen van de politie Noord-Nederland weten. Niet alleen de politie stond op scherp, de mortier ook. "Alles gaat dan in werking", legt Hogeveen uit. "De omgeving wordt afgezet en veilig gemaakt. We roepen een collega op die ook explosievenverkenner is. Hij of zij maakt een eerste inschatting. Als het nou echt om een gevaarlijke situatie gaat, dan roepen we de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) op om het verder af te handelen."In het geval van de mortier in Hoogeveen had de man het explosief in zijn kofferbak liggen. "De mortier moest in zijn auto blijven liggen tot de EOD kwam. De man kon dus niet met zijn auto weg." De omgeving van de auto was inmiddels afgezet.Uiteindelijk heeft de EOD het explosief meegenomen en tot ontploffing gebracht. "In overleg met gemeenten zijn er een paar plekken in Noord-Nederland waar we dat doen. Maar omdat het toch gevaarlijk is en mensen nieuwsgierig zijn, vertel ik niet waar die plekken zijn."Het komt best vaak voor dat met metaaldetectoren of tijdens het magneetvissen explosieven worden gevonden. Onlangs werd er in een vijver van het Noorder Sanatorium in Zuidlaren een mortier gevonden. Afgelopen zomer werd een handgranaat gevonden vlak bij de Baggelhuizerplas in Assen. Politiewoordvoerder Hogeveen drukt op het hart om aan het volgende te denken, wanneer je zoiets vindt: "Raak het niet aan en bel 112. Maak een foto zodat we het kunnen herkennen." "En", benadrukt hij,"onderneem niet zelf actie."