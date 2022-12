Assen investeert in meer culturele activiteiten voor jongeren

Ook willen theater De Nieuwe Kolk en Podium Zuidhaege jongeren meer betrekken bij de programmering en verzorgt jeugdtheatergroep Garage TDI workshops en ontmoetingsplekken. Nieuw is een Street Art Festival dat in de zomer van 2023 in Assen wordt gehouden. Culturele instellingen hebben tot eind januari 2023 om de plannen concreet te maken. De cultuurcoaches in Assen moeten ervoor zorgen dat er ook in de wijken meer culturele activiteiten voor jongeren komen.