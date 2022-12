Topdrukte bij de ANWB: 'We hebben fors gas bij moeten geven'

De telefoon bij de alarmcentrale van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB) in Assen staat roodgloeiend. Het heeft flink gevroren en dat zorgt voor de nodige problemen. De meerderheid van de problemen zijn accu's die niet meer willen.

Maandag en dinsdag dook de temperatuur 's nachts ruim onder het vriespunt. Afgelopen nacht werd met min 7,6 graden Celsius in De Bilt de koudste nacht van dit jaar genoteerd. Marcus van Tol is woordvoerder van de ANWB en zegt een ongebruikelijke drukte te ervaren: "Gisteren hebben we 6.000 pechgevallen verholpen, terwijl we op een winterdag een kleine 4.000 doen. Het was wel echt druk."

Ook vanochtend in de ochtendspits was het 40 procent drukker dan normaal. "We hebben fors gas bij moeten geven om iedereen te kunnen helpen", zegt Van Tol. De ANWB probeert op creatieve wijze de drukte op te vangen. "We hebben partnerbedrijven die we in kunnen schakelen, maar ook kantoorpersoneel met technische expertise hebben we de weg opgestuurd. Ook de cursussen die we geven zijn stopgezet, zodat de bezetting op de weg zo hoog mogelijk is en we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen."

Ondanks dat, kan de ANWB bij deze drukte een iets oplopende wachttijd niet voorkomen. Maar vooralsnog loopt het goed door, zegt de woordvoerder die morgenochtend ook nog op een drukke ochtendspits rekent. "Na morgen wordt het even onduidelijk wat de drukte gaat doen. Donderdag is traditioneel een drukke dag op de weg, maar dat hangt ook weer af van het weer."

Klassieke tip en code geel

Van Tol heeft ook nog tips voor automobilisten. Zo is het niet handig om je auto met deze temperaturen op de handrem zetten. "Er kan vocht in de handremkabel komen en dus vastvriezen. Zet je auto in de versnelling. Vet je deurrubbers in met vaseline, talkpoeder of siliconenspray, zodat het vocht wordt verdreven. En de klassieke tip tot slot: "Bewaar de slotontdooier in je jaszak en niet in het dashboardkastje."