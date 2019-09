Sterre (8) uit Odoorn mag met de minister naar Prinsjesdag

"Van de zomer is de minister hier geweest vanwege de droogte. En toen zei ze dat wij ook maar eens langs moesten komen. Een dikke week geleden belde ze en vroeg ze of we op Prinsjesdag naar Den Haag wilden komen", vertelt vader Jan Reinier.Vandaag zijn ze al richting de Hofstad vertrokken. Maar dat mag ook wel, want het programma begint al om negen uur 's ochtends. Als voorbereiding hebben ze een hoedje in elkaar geknutseld. Dat mode-item is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Prinsjesdag. De trotse vader plaatste er een foto van op Twitter."We worden eerst ontvangen op het ministerie. Dan gaat de minister 'in de schmink' en vervolgens mag Sterre mee met de minister in de auto", vertelt De Jong.De Ridderzaal komen ze niet in tijdens de Troonrede. "We krijgen een mooie plek op de tribune, vlak bij de Ridderzaal. We kunnen er helaas niet naar binnen, zo groot is de Ridderzaal ook niet."De bedoeling is dat Sterre gaat vloggen tijdens het bezoek aan Den Haag. Dat doet ze wel vaker. "Toen de minister bij ons was, heeft ze ook gevlogd. Die vlog is heel veel bekeken. De minister pakte het toen heel spontaan op. Sterre doet het heel eenvoudig in Jip en Janneke-taal. Dat gaat ze morgen ook weer doen", zegt haar vader."Ik ben heel benieuwd wat we ervan moeten verwachten. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Ik ben er nog nooit bij geweest. Ik weet ook niet hoe hectisch het is. Ik heb wel begrepen dat er behoorlijk hoge eisen zijn qua beveiliging. Maar verder is het volgens mij wel een heel relaxte sfeer. En onze dochter is morgen nog jarig ook, dus het is dubbel feest", aldus De Jong.Minister Carola Schouten bezocht het boerenbedrijf van De Jong begin juli vanwege de aanhoudende droogte. De boer liet haar toen zien hoe zijn gewassen hebben te lijden onder de droogte.Schouten had toen net een maatregelenpakket gepresenteerd in verband met de aanhoudende droogte. Ze stelde onder meer 15 miljoen euro beschikbaar voor boeren die hierdoor in de financiële problemen kwamen. De Jong was er niet zo van onder de indruk, vanwege de voorwaarden die eraan kleven.Wel was hij blij met de komst van de minister. "Het feit dat de minister komt is voor mij wel een hart onder de riem. Maar goed, ik had niet verwacht dat ze met een zak geld kwam of een andere oplossing waar ik wat aan had. Zo reëel moet je ook zijn", zo zei De Jong toen.