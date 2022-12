Niet drie, maar vier verdachten opgepakt bij overval in Assen

Bij de woningoverval gisteravond aan de Van Swinderenhof in Assen zijn vier verdachten opgepakt. De politie sprak eerder nog over drie aanhoudingen.

Drie van de vier verdachten drongen gisteren rond 23.00 uur de woning binnen van een 43-jarige man. Ze eisten spullen en mishandelden het slachtoffer. Met een kleine buit wisten de overvallers te vluchten in een grijze stationwagen.

Het slachtoffer raakte lichtgewond bij de overval. Hij besloot met een toegesnelde buurtbewoner, die afkwam op geroep om hulp, in een auto achter de verdachten aan te rijden. Zij kwamen vervolgens uit bij een woning aan de Groenkampen. Daar konden de verdachten door de politie worden opgepakt.

Het gaat om twee mannen (18 en 44 jaar) uit Assen, een 48-jarige vrouw uit Assen en een 39-jarige man uit Enschede. Drie van hen drongen dus de woning binnen, wat de rol is van de vierde verdachte en wie dat is, is onderdeel van het onderzoek, aldus de politie.