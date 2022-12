Tot drie jaar cel geëist voor ontvoeren en beroven vrouw in Emmen

Een 31-jarige man en zijn even oude vriendin uit Emmen hangen voor het ontvoeren en beroven van een vrouw in Emmen een celstraf van 3 en 2,5 jaar boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt vrijheidsberoving en afpersing bewezen.

Begin februari stapte een vrouw naar de politie. Ze was enkele dagen daarvoor ontvoerd, zei ze. Ze had als escortdame op de late avond een afspraak met een klant. Toen ze haar wagen parkeerde langs de Achterlaan werd ze vastgegrepen. Ze werd vastgebonden, haar ogen werden bedekt en ze kreeg tape op haar mond.

Ze werd door drie mannen in haar eigen auto neergezet en ze moest haar autosleutels afgeven. De vrouw vertelde de agenten dat ze naar haar eigen woning werd gebracht, waar ze haar spaargeld moest afgeven. De mannen verdwenen met 1.500 euro in een andere auto. De vrouw durfde uit angst en schaamte niet eerder aangifte te doen.

De vrouwelijke verdachte verscheen niet op de zitting, haar advocaat wel. De Emmense gaf tijdens het politieverhoor toe: "De jongens hebben het verkeerd gedaan. Ze hadden geld nodig en wilden iemand rippen. Ik ben met mijn auto in het bos gaan staan en heb de mannen later opgepikt."

Het idee kwam uit de koker van haar vriend en zijn broer, zei de vrouw tijdens het verhoor. Volgens haar advocaat was de vrouw onder druk gezet. Ze vroeg meermalen om een advocaat, maar haar wens werd genegeerd. Dat is een ernstige en onherstelbare vormfout, zei de raadsvrouw.

De Emmenaar zit in voorarrest en verscheen wel voor de rechtbank in Assen. Hij ontkende iedere betrokkenheid. Hij was die avond zo laat niet meer op pad, zei de man. Hij hield zich netjes aan de voorwaarden die hem waren opgelegd vanwege een vervroegde vrijlating (voorwaardelijke invrijheidstelling). "En dat betekende vanaf 23.00 uur thuis zijn."

De Emmenaar werd in 2014 voor een reeks overvallen op supermarkten en een casino door de Hoge Raad veroordeeld tot 11,5 jaar cel. Het strafblad van zijn vriendin is minder fors. Beiden hielden volgens de aanklager geen rekening met de gevolgen voor het slachtoffer en wilden alleen maar geld verdienen.

De advocaten vroegen beide verdachten vrij te spreken. Er is volgens hen onvoldoende bewijs en de aangifte is tegenstrijdig en onbetrouwbaar, zo stellen ze. Het OM verdenkt ook de broer en schoonzus van de 31-jarige Emmenaar van betrokkenheid in de beraamde overval. Het onderzoek naar hen is nog niet afgerond.