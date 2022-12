Gemeente gaat handhaven tegen 'illegale mestdrogerij' in Drijber

De gemeente Midden-Drenthe legt een last onder dwangsom op bij een voormalige boerderij aan de Berkenweg in Drijber. Volgens de gemeente zijn er meerdere milieuovertredingen vastgesteld en passen de huidige werkzaamheden niet binnen het bestemmingsplan. De eigenaren moeten vanmiddag met de werkzaamheden stoppen.

Inwoners uit het dorp deden een melding bij de gemeente. Ze spreken van een 'illegale mestdrogerij'. Het begon ze op te vallen dat er een mobiele machine is geplaatst om mest te behandelen, er regelmatig vrachtwagens met mest het erf op en af rijden en er een constante 'dode kippengeur' wordt waargenomen.

"De activiteiten die op bovengenoemd adres plaatsvinden geven veel stank overlast in de omgeving, transportbewegingen waarop de weg en het verkeer niet berekend is", schrijven zij aan de gemeente. "Het kan ook nog zeer milieuvervuilend zijn in de directe omgeving, zoals het natuurgebied beekdal Oude Diep en het onlangs herbeplantte bos aan de Berkenweg."

Inwoners wijzen in de brief daarbij op het nabijgelegen Energie Transitiepark (ETP) aan de voet van de VAM-berg. "Daar is nog genoeg ruimte. Dit gebied is beter geschikt voor dit soort industriële activiteiten."

De gemeente bevestigt dat het gaat om het verwerken van kippenmest in de buitenlicht. Zij hebben de RUD de opdracht gegeven een onderzoek uit te voren. Daarbij is een overtreding vastgesteld.