Einde wielercarrière Janneke Ensing?

"Dat is me heel rauw op m'n dak gevallen. Het is laat in het seizoen. De meeste ploegen zijn al vol en ik ging ervan uit dat ik verder kon bij deze ploeg. Ze waren tevreden over hoe ik functioneerde", verklaart Ensing. "Het kan maar zo zijn dat dit het einde van mijn wielercarrière betekent. Het is heel zuur dat ik nu misschien al m'n laatste wedstrijd heb gereden. Ik ben al voorzichtig op zoek naar een baan. Ik ben diëtiste en heb veel met sport. In die hoek zoek ik wat", zegt Ensing.Het slechte nieuws rondom de Drentse renster lijkt zich op te stapelen. In de vierde etappe van de Boels Ladies Tour, een dikke week geleden, ging ze hard onderuit. Bij haar val liep ze een breuk in haar jukboog van haar gezicht op en had ze verschillende kneuzingen en open wonden. Ook viel ze buiten de selectie voor het WK wielrennen eind deze maand in Yorkshire. "Ja, dit moet ik wel even allemaal verwerken. Dit komt hard aan", verklaart Ensing.In mei stapte de inwoonster van Gieten, na een stroeve samenwerking, op bij Team Sunweb. Ze vond onderdak bij de Duitse ploeg van onder meer sprintster Kirsten Wild. "Ik was blij dat ik hier terecht kon. Ik heb veel werk verzet in het belang van de ploeg. Ik zat op m'n plek. De samenwerking met rensters en teamleiding vond ik fijn. Zij wilden ook graag verlengen, maar vanwege de regels hadden ze geen keuze".Voor zichzelf had Ensing inmiddels besloten dat ze haar wielercarrière nog met een jaar wilde verlengen. "Ik heb een lastig jaar achter de rug omdat ik bij Sunweb niet op m'n plek zat. Ik heb daar niet veel wedstrijden mogen rijden. Ik vind het zonde om zo te stoppen', besluit de inwoonster van Gieten.In de kleuren van WNT-Rotor won Ensing dit seizoen de Ronde van Lekkerkerk en werd ze tweede in de Classica San Sebastian.