Drenthe bijna klaar voor komst koninklijk paar

In Veeningen moeten de informatieborden voor het koninklijk paar nog op hun plek worden gezet. Dinie Dubois mag met het koningspaar spreken. Zenuwachtig is ze nog niet. "Nee, eigenlijk niet. Ik ga bijna twijfelen aan mezelf. Het verhaal over wat we hier als gemeenschap voor elkaar hebben gekregen heb ik gelukkig al vaker verteld, dus dat scheelt", zegt ze.De 12-jarige vwo-leerlinge Denise Scholing uit Hollandscheveld mag een gedicht voordragen in de kerk in Hoogeveen. De tekst kent ze al, want die heeft ze zelf geschreven. Vraag is nog wel even wat ze aan moet trekken.Denise had vandaag een 'doorloop' in de kerk. Ze hoorde wat ze wel, maar ook wat ze niet moet doen. "Ik heb gehoord dat ik moet wachten tot de koning me een hand geeft en hem niet zelf een hand mag geven", vertelt ze.Ook Denise is in het bezit van stalen zenuwen. "Als ik zenuwachtig zou zijn, dan zou dat alleen maar stress opleveren."In Meppel bezoekt het koninklijk paar de wijk Haveltermade en de Grote Kerk. Burgemeester Richard Korteland is er helemaal klaar voor. "De dranghekken staan klaar en de sprekers zijn klaar. Het kan beginnen." Hij is trots dat het koninklijk paar aandacht geeft aan Zuidwest-Drenthe.Hij heeft eigenlijk maar één zorg: "Ik hoop dat het droop blijft." Als we de weergoden moeten geloven, blijft het woensdag droog.