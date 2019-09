Staatsbosbeheer stopt met de verkoop van hout aan particulieren

In 2017 ging het een paar keer goed mis: een dodelijk ongeluk in Emmen en vlak daarna volgde een ander ernstig ongeluk. Sindsdien zijn de eisen bij Staatsbosbeheer flink aangescherpt.Kleinere stammen die tilbaar zijn en waar bijna geen motorzaag meer aan te pas hoeft te komen, die verkocht Staatsbosbeheer de laatste jaren nog wel. "We hebben daar de afgelopen jaren een houtoogstmachine voor ingezet. Het hout is anders voor particulieren zonder zaag niet te verslepen en we willen niet meer dat particulieren met een motorzaag het bos in gaan", vertelt boswachter Martijn Harms."Die houtoogstmachine zaagde de kale boomstronken langs de weg tot stukken van dertig centimeter, zodat mensen toch nog over brandhout konden beschikken. Maar die kosten van de machine en het werk wegen eigenlijk niet op tegen de verkoop van het hout."Voor dat 'kant-en-klare hout' kunnen particulieren nu niet meer naar Staatsbosbeheer, maar moeten ze naar een houthandelaar. De houthandelaar rijdt met een vrachtwagen het bos in om hout op te halen. Staatsbosbeheer hoeft niet langer de stronken eerst in kleine stukken te zagen.De houthandelaar zoals bijvoorbeeld in Exloo, verwerkt het hout in het bedrijf met behulp van een machine tot kleinere stukken. "Wij bestellen in principe stamhout bij Staatsbosbeheer van 2,5 tot 3 meter en dan verwerken wij die tot stukken van 28 centimeter of tot blokjes", legt Niek Hofman van Haardhout-Hofman in Exloo uit.Volgens Staatsbosbeheer wordt de houtverwerking hier een stuk veiliger van. Maar wat merkt de consument? Gaan de prijzen ook omhoog? "Ik denk dat het wel iets duurder gaat zijn. Het moet bijvoorbeeld met een vrachtwagen naar een brandhouthandelaar getransporteerd worden, maar ik denk dat dat nog wel meevalt", vertelt Harms.Ook Hofman zegt dat de kosten bij hun bedrijf niet hoger worden. "Maar veel consumenten vergeten wel de kosten van het werk mee te rekenen. Die heb je als particulier niet." Toch wordt er vrij weinig winst op brandhout gemaakt, vertelt Hofman. "Je hebt wel een paar duizend kuub nodig wil je er winst op maken en dan heb je machines nodig om het hout snel te kunnen verwerken."Het raakt dan misschien niet direct de portemonnee, volgens Harms vinden wel veel particulieren het wel jammer. Ook hijzelf. "Het is wel het gevoel van binding met de natuur en het bos", vertelt hij. "Het was voor sommige families echt een dagje uit om het bos in te gaan. Vader die aan het zagen was en kinderen die meehielpen met het slepen van blokken. Dat is er helaas niet meer, maar we moeten in deze ook echt kiezen voor de veiligheid. Thuis kunnen we het altijd nog gezellig maken door met elkaar het hout te gaan opstapelen en dan bij de kachel te gaan zitten."Een verrassing is het voor de particulieren die nog wel rechtstreeks hout bij Staatsbosbeheer kochten niet. Staatsbosbeheer is al twee jaar bezig om de particulieren voor te bereiden op de stop van rechtstreekse verkoop. Het klantenbestand met particulieren is sindsdien al flink gekrompen. Zo heeft Staatsbosbeheer nu nog ongeveer dertig mensen op de lijst staan voor hout.De Houthaarddagen bij Staatsbosbeheer gaan overigens wel door, maar ook daar zal de verkoop via een externe handelaar gaan.