Bodrum als bestemming er bij op Groningen Airport Eelde, Tenerife en Faro verdwijnen

In deze periode maken veel luchtvaartmaatschappijen en touroperators hun zomerprogramma voor volgend jaar bekend. Voor Groningen Airport Eelde betekent dit dus een verschuiving in het aanbod.De eerste nieuwe bestemming is binnen. Corendon gaat tweemaal per week vliegen naar Bodrum, een zonbestemming in Turkije. Elke dinsdag en donderdag wordt er gevlogen.Het is overigens niet voor het eerst. In 2016 probeerde Corendon het ook. Maar vanwege de politieke onrust in Turkije was de bestemming destijds niet voldoende in trek. De maatschappij doet nu een nieuwe poging.Corendon laat weten in de zomer van 2020, net als de afgelopen zomer, opnieuw te vliegen naar Antalya in Turkije en het eiland Kreta in Griekenland. Overigens zijn alle vluchten van Corendon met een tussenstop op Rotterdam The Haque Airport en Maastricht Aachen Airport.Transavia was jarenlang een vaste klant op Groningen Airport Eelde. Deze winterperiode vliegt de maatschappij niet vanuit het Noorden. Het aandeel in vluchten vanaf Eelde wordt ook in de zomer kleiner. In de zomer van 2020 vervallen de vluchten naar het Canarische eiland Tenerife en het Portugese Faro. Dat heeft Transavia laten weten.Voor die twee vluchten werden de stoelen deels door Transavia zelf verkocht. De rest van de stoelen werd ingekocht door touroperators als Neckerman, Thomas Cook en Sunweb."We stoppen met Tenerife en Faro, omdat we vinden dat de vliegtuigen op deze twee bestemmingen niet vol genoeg zitten", zo laat een woordvoerder van Transavia weten. Maandag maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat ze het aantal bestemmingen vanaf de andere luchthavens in Nederland, allemaal onderdeel van de Schiphol Groep, uitbreidt. Groningen Airport Eelde komt in dit plaatje niet voor.Komende zomer wordt Transavia wel ingezet door touroperators als Thomas Cook en Neckerman vanaf Groningen Airport Eelde. Ze vliegen naar het Mallorca en Kreta. Deze bestemmingen zijn te vinden in het aanbod van touroperators.TuiFly blijft ook vliegen vanaf Eelde, zo laat de vliegmaatschappij aan RTV Drenthe weten. Volgend jaar vliegt TuiFly rechtstreeks op Gran Canaria. Vluchten naar Mallorca en Kreta worden door Transavia uitgevoerd.Sunair, een maatschappij uit Alphen aan de Rijn, heeft de intentie om weer vanaf Eelde gaan vliegen op de Kanaaleilanden. In het voorseizoen dit jaar liet Sunair tien vluchten uitvoeren. Alle vluchten waren uitverkocht. De maatschappij hoopt ook in de zomer van 2020 te kunnen vliegen vanuit het Noorden en het aanbod te kunnen uitbreiden.En dan zijn er de lijndiensten nog met Londen, Kopenhagen en Münster. Daarvan is nog niet bekend hoe het zomerseizoen eruit gaat zien. Volgens een woordvoerder van Groningen Airport Eelde wordt pas in oktober bekend hoe de lijndienst naar Londen Southend eruit ziet.