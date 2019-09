'Benzine wordt de komende dagen extreem veel duurder'

Aanval op olie-installaties

De prijzen van ruwe olie zijn gisteren flink gestegen na de aanval van afgelopen weekend op twee olie-installaties in Saudi-Arabië. Daarmee werd ongeveer vijf procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd.



Jemenitische Houthi-rebellen hebben zich verantwoordelijk verklaard voor de aanslagen op installaties in Abqaiq en Khurais. Het Abqaiq-complex is volgens het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco de grootste olieverwerkingsfaciliteit ter wereld.



Prijsbepaling

Niet alleen de olieprijs speelt een rol in de prijsbepaling van bijvoorbeeld benzine. Volgens United Consumers (UC) speelt het vaste accijnsbedrag dat bij de benzineprijs is inbegrepen een belangrijke rol, net als wisselkoerseffecten en concurrentie tussen pompstations.



De adviesprijs aan de pomp voor benzine (Euro95) lag maandag op 1,744 euro per liter. Het record in 2012 was 1,895 euro per liter. Voor diesel is de adviesprijs 1,462 euro en voor lpg 0,763 euro per liter. Vaak gaan daar nog kortingen van af en zijn er verschillen in prijs tussen onbemande tankstations en pompen langs snelwegen.​

Toen de beelden van brandende olie-installaties ook ons land hadden bereikt, gingen bij Richard Fieten alle alarmbellen af. "Dan weet je wel hoe laat het is", vertelt de directeur van Fieten Olie, dat kantoor houdt in Hollandscheveld.Benzineprijzen worden altijd op werkdagen vastgesteld. Dat betekent dat, nog voor het weekend begint, de prijzen voor zaterdag, zondag en maandag worden vastgesteld. Op de maandag wordt de benzineprijs voor de volgende dag berekend."En omdat er in het weekend niet onderhandeld wordt over de prijzen, kun je er niet direct op reageren", licht Fieten toe. "Maar maandag werd ons meteen duidelijk dat de prijzen flink omhoog zouden schieten.""We zien nu al dat de prijzen aan de pomp met 2 cent per liter worden verhoogd en woensdag komt daar nog weer 2 cent bovenop. Ik denk dat het stopt bij 4 tot 6 cent per liter, dat is echt extreem veel", vindt hij.Door de gang van zaken stond de telefoon maandag de hele dag roodgloeiend in het kantoor van de pomphouder. "Het is topdrukte, het was wel vijf of zes keer drukker dan normaal", gaat Fieten verder.Maar wie denkt dat het allemaal nieuwsgierige mensen zijn die willen weten wat er precies verandert, heeft het mis. "Wij leveren bijvoorbeeld ook veel brandstof aan vee- en akkerbouwbedrijven. Die willen graag snel voorzien worden."En dus reden er maandag dertien tankwagens door het land om afnemers van brandstof te voorzien. "Ondertussen checken we voortdurend alle ontwikkelingen. Onze medewerkers houden de boel continu in de gaten en we zitten er bovenop."Voor de benzine en diesel in Europa wordt geen Saoedische, maar Europese en Amerikaanse olie gebruikt. Desondanks blijft olie wereldwijd gevoelig voor verstoringen, ook al is de olie uit Saoedi-Arabië vooral bestemd voor Azië. Fieten is op zijn beurt bang voor de reactie van de Verenigde Staten op de situatie in Saoedi-Arabië."Als dat leidt tot een vraag- en aanbodverhaal, kunnen de prijzen aan de pomp nog verder oplopen. Het wordt afwachten wat de komende dagen gaan brengen, maar het kan nog wel maanden gaan duren voordat de hele situatie hersteld is", vreest Fieten.