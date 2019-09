Oud-burgemeester De Wolden geïnstalleerd in Zwolle

Dit is de derde gemeente waar Snijders burgemeester van is. Eerder was hij de eerste burger in de gemeente De Wolden, nadat hij tussen 2005 en 2007 wethouder was in Coevorden. Daarna werd hij burgemeester in Hardenberg.Volgens RTV Oost valt keuze voor Snijders goed bij veel Zwollenaren. Door zijn burgemeesterschap in Hardenberg kent hij de regio Zwolle/Hardenberg goed. Snijders blijft voorlopig nog in de gemeente Hardenberg wonen, maar gaat op termijn wel naar Zwolle verhuizen. Omdat het lastig is om op korte termijn een geschikt huis te vinden, krijgt hij van de gemeenteraad een jaar de tijd om een onderkomen te zoeken.