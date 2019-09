Onrust in Eelderwolde na fietsongeluk

Wielrenners botsen op groepje fietsende kinderen: twee gewonden

Een 50-jarige vrouw die vijf ribben, een schouderblad en twee nekwervels brak bij de botsing, mocht vandaag als laatste van de vier het ziekenhuis verlaten. Het viertal fietste in een groep van in totaal acht wielrenners.Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag rond 18.00 uur op een fietspad langs de Madijk, tussen Eelderwolde en buurtschap Schelfhorst. Hans Wierenga, een van de wielrenners die deel uitmaakte van de groep, zag het ongeluk voor zijn neus gebeuren.Toen de wielrenners een groep meiden wilde passeren, ging het mis. "Ze fietsen twee aan twee, zagen ons aankomen en maakten zich wat smaller. Maar de meiden die achteraan fietsten, waren druk aan het kletsen en fietsten breder. We belden en schreeuwden, maar het was al te laat. Een flink botsing was het gevolg. Het leek daarna wel een slagveld", blikt hij terug.Toen de berichten over het ongeluk ook in de media verschenen, hadden mensen op de sociale media ook snel hun oordeel klaar. "Altijd weer die wielrenners", vat Wierenga de reacties in één zin samen. Hij baalt er flink van."We zijn weggezet als wolven die jagen op kleine kinderen. Maar we zijn zelf óók ouders met kinderen en hebben wielrennen nou eenmaal als passie", legt Wierenga uit. Hij vindt dat het huidige fietspad langs de Madijk de huidige verkeersstromen niet meer aankan."Ja, dertig jaar geleden misschien, maar nu maken ook hardlopers en e-bikers er gebruik van. Op dit soort paden fietsen we daardoor al in een lint. Maar de achterste ziet niet wat er vooraan gebeurt. We hebben daardoor commando's voor de achterste wielrenners en er werd geroepen en geroepen, maar als je aan verkeerde kant van de weg zit is er geen houden aan. Het is bijna een wonder dat er niet vaker ongelukken op dit fietspad zijn gebeurd."Zelf fietst Wierenga al twintig jaar, maar zo fout als het vorige week donderdag ging, maakte hij nog niet eerder mee. Wel staan wielrenners er steeds minder goed op. "Op het platteland heb ik meegemaakt dat tegemoetkomende auto's op je inrijden en je van achteren afsnijden. De hetze tegen wielrenners wordt steeds groter", zegt hij balend.Om zulke situaties in de toekomst te voorkomen, pleit Wierenga voor duidelijkere regelgeving. "Waar je bijvoorbeeld wel en niet mag fietsen", stelt hij. "Hopelijk bevordert dat ook de veiligheid. Maar ik vrees dat je altijd kleine groepjes wielrenners houdt die het verpesten voor de rest."Wierenga neemt de meiden met wie zijn wielervrienden in botsing kwamen niets kwalijk. Hij hoopt wel dat de gemeente Tynaarlo snel besluit om het fietspad langs de Madijk veiliger te maken. "Al zullen wij niet meer zo snel langs de Madijk fietsen", besluit hij.