Vanaf volgend jaar weer openbare laadpalen Hoogeveen: 'Ik wacht al maanden'

Tussentijds plaatsen niet mogelijk

Op dit moment zijn er in Hoogeveen 39 laadpalen met 78 laadpunten, laat de gemeente weten. Het afgelopen jaar zijn er zo'n vijftien meldingen binnengekomen van inwoners voor het aanleggen van een nieuwe laadpaal. Nieland hoopt nog een reactie te krijgen op zijn vraag of hij gebruik kan maken van een kabelgoot. "En anders hoop ik dat er zo snel mogelijk een paal in de straat komt."

De gemeente zegt de frustraties te begrijpen, maar toch is het niet mogelijk om tussentijds een laadpaal te plaatsen. Het wachten is op een akkoord met een nieuwe verstrekker begin volgend jaar. In juni kunnen de eerste palen pas weer de grond in.

Oplossingen voor de korte termijn

Wethouder Roelof Bisschop zegt met de indieners in gesprek te gaan. Hij wil samen kijken of er op korte termijn andere mogelijkheden zijn om de situatie op te lossen. "Uiteraard staan wij open voor ideeën van de bewoners. Het onderzoeken van het gebruik van kabelgoottegels is de moeite waard. Ik wil daarbij wel een aantekening maken dat altijd de veiligheid van alle weggebruikers voor gaat."

"Veel bedrijven hebben laadpalen bij hun panden staan en het zou mooi zijn als deze laadpalen ook voor publiek opengesteld. Sommige bedrijven doen dat al, we hopen dat meerdere bedrijven dat gaan doen", vult hij aan.