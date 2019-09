Slachtoffers ongeluk Valthermond komen uit 2e Exloërmond (18) en Musselkanaal (17)

De bestuurder van de andere auto raakte zwaargewond, dit is een 36-jarige man uit Ter Apel.Rond 22.30 uur botsten twee auto's frontaal op elkaar op de Drentse Mondenweg (N379). De 36-jarige man reed vanuit de richting Valthermond over de N379 in de richting van Nieuw-Weerdinge. De twee jongemannen kwamen vanuit de richting van Stadskanaal over de Valtherdijk en reden de N379 op, waarbij zij vermoedelijk de auto van de 36-jarige over het hoofd zagen.Door de botsing kwam een auto in het weiland terecht dat naast de weg ligt. De ander stond stil in de berm langs de weg.Het ongeluk bij Valthermond is het derde zware ongeluk binnen een week in die regio. Vorige week donderdag kwamen twee mannen uit Buinen en Borger om het leven bij een ongeluk in Stadskanaal. Twee anderen raakten hierbij zwaargewond. Vorige week dinsdag kwam in Musselkanaal een 90-jarige vrouw om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen.