Advies informateur: Nieuw college in Westerveld met hulp van oppositie

Ga met de drie oppositiepartijen in gesprek over een nieuw college in Westerveld, en zorg er voor dat er een ervaren bestuurder in het nieuwe college komt. Dat is in het kort het advies van informateur Michiel Herweijer.

Herweijer was aangesteld door de twee overgebleven partijen, DSSW-SW en Gemeentebelangen, van het uit elkaar gevallen college van Westerveld. Tot de crisis was er een coalitie van de twee partijen, samen met Progressief Westerveld.Na het opstappen van de wethouder van Progressief Westerveld was er een vertrouwensbreuk in de coalitie. Uiteindelijk zegde de fractie van Progressief Westerveld in een raadsvergadering het vertrouwen op in de twee partners.En dat is niet zo vreemd, volgens Herweijer in zijn verslag. De partij wilde te veel invloed op de besluiten die in het college werden genomen. Ze zaten er te veel bovenop, volgens de informateur.Tijd om gesprekken te voeren met partijen als PvdA, CDA en VVD over een nieuw college met een aangepast collegeprogramma. Volgens Herweijer moet er dan ook gesproken worden over een betere verdeling van de portefeuilles van de drie wethouders. Die was in de oude situatie niet in balans.De wethouder van Progressief Westerveld had zo ongeveer alle belangrijke en moeilijke dossiers in portefeuille. Volgens Herweijer is het verstandig om te zoeken naar een partner én een wethouder met ervaring, zodat er niet meer tijd verloren gaat.De kwestie wordt volgende week dinsdag besproken in de gemeenteraad.