Drenthe trekt portemonnee door problemen op elektriciteitsnet

Met het extra geld denkt de provincie bedrijven een zetje in de goede richting te kunnen geven. De hoop is dat hiermee verduurzaming toch mogelijk is en dat het voor bedrijven aantrekkelijk blijft om hier te ondernemen. "We weten dat we daarmee niet alles oplossen, maar we kunnen wel stappen blijven maken", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Daarnaast zijn we druk in gesprek met landelijk netbeheerder TenneT, regionaal netbeheerder Enexis en het ministerie (Economische Zaken en Klimaat, red.) voor andere mogelijke oplossingen."