'Huis vol gas in Nieuw-Dordrecht was pure pech'

Het gaslek dat de Smidshof in Nieuw-Dordrecht zondagavond op haar kop zette, was een gevalletje van domme pech. De oorzaak was een scheur in een verbindingsstuk van de hoofdleiding.

Dat zegt een woordvoerder van Enexis. "De grond onder de hoofdleiding was verschoven. Dat kan verschillende oorzaken hebben, daar komen we nu niet meer achter. Maar daardoor is er een scheur ontstaan in het verbindingsstuk." Een aantal buurtbewoners werd geëvacueerd. Ook werden twaalf huizen afgesloten van elektriciteit, omdat de brandweer bang was dat er misschien iets zou ontploffen. Hulpdiensten hadden de omgeving afgezet. Ook was de Oranjedorpstraat vanaf de N862 tot aan de kruising met de Smidshof afgesloten.Dat het gas een woonhuis aan de Smidshof in stroomde, is het bijzondere aan dit verhaal: "Onder de grond liggen, behalve gasleidingen, ook telecomkabels. Deze kabels zijn aan de bovenkant afgedekt met een soort flapje van groen rubber, om te voorkomen dat je ze doormidden steekt met je schop als je bijvoorbeeld gaat graven."Het gas dat uit de scheur stroomde, is onder het rubberen flapje door gestroomd. "Gas kiest de weg van de minste weerstand. Het is onder dat flapje door, langs de telecomkabels, zo dat huis in gelopen." Met alle gevolgen van dien. Het huis zat zo bomvol gas, dat de brandweer de ruiten moest inslaan om het gecontroleerd te kunnen laten weglopen.Niemand is gewond geraakt. Ten tijde van het ontstaan van het lek was er niemand thuis.