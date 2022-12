Drenten verdacht van woningoverval Vlaardingen

De politie heeft voor een woningoverval in Vlaardingen twee Drenten en een persoon uit Den Helder aangehouden. Op 12 juli werd in de vroege ochtend een woning overvallen. De politie zoekt nog naar een vierde overvaller.

De twee opgepakte Drenten zijn een 14-jarige jongen uit Assen, die op de uitkijk stond, en een 22-jarige man uit Gasselternijveen. Het drietal dat nu is aangehouden was al in beeld voor een lopend onderzoek in het Noorden. De verdachten willen echter niets zeggen over de vierde betrokkene.