Eerste marathon op natuurijs dit seizoen wordt niet verreden in Nieuw-Buinen

De eerste marathon op natuurijs wordt niet verreden in Nieuw-Buinen. De KNSB geeft de voorkeur aan de schaatsbaan in Burgum. In 2006 werd de eerste marathon op natuurijs van het seizoen voor het laatst in Drenthe verreden, namelijk in Veenoord.

"Op sommige plekken zitten wij tegen de drie centimeter aan", reageert Monique Wessels namens de schaatsvereniging in Nieuw-Buinen. "Dat is dus net niet genoeg." Om een marathon op natuurijs te houden, moet het ijs minimaal drie centimeter dik zijn.

Gisteren liet de KNSB al blijken dat de kans groot was dat de eerste marathon niet in Nieuw-Buinen zou plaatsvinden. De ijskwaliteit op de banen in Noordlaren en Burgum zag er toen al beter uit.

'Onze tijd komt nog'

"Als je zo'n strijd aangaat, weet je dat er meerdere verenigingen meedoen", zegt Wessels, die desalniettemin positief is. "Het was een fantastische week. Alle inzet is het echt waard geweest. We hebben heel veel mooie leermomenten gehad. Onze tijd komt wel een andere keer."

De KNSB gaat vandaag het ijs meten in Burgum, in Friesland. "Je kan wel 3 centimeter ijs hebben, maar de kwaliteit moet ook goed zijn." De kans dat de marathon alsnog naar Drenthe gaat, lijkt echter uitgesloten. "Mijn verwachting is dat Burgum gewoon een marathon gaat houden vanavond."

Open voor publiek

Het wil niet zeggen dat de voorbereiding in Nieuw-Buinen nu stop worden gezet. "Wij zijn nog steeds aan het sproeien. En dat blijven we ook doorzetten." Dat gaan ze doen tot ze ook in Nieuw-Buinen de 3 centimeter hebben. "Wat er verder gebeurt zien we wel."

Afgelopen nacht werd er nog hard gewerkt, al was het niet dé ideale nacht voor de ijsbaan. Monique Wessels noemt het een wisselende nacht. "Er waren momenten vannacht dat het niet genoeg vroor. Daarom konden we niet de hele nacht door sproeien."