Vv Havelte hamerklap verwijderd van nieuw complex

Sportpark De Meerkamp in Havelte krijgt zo goed als zeker een miljoenen kostende opknapbeurt. Hierover debatteerde de gemeenteraad van Westerveld vanavond. Wie de nieuwe buren worden, dat is nog onbekend.

Voorzitter Peter Heupink van vv Havelte benadrukte voorafgaand aan het debat in de gemeenteraad nog maar eens dat er actie nodig is. Een boodschap die hij al enkele jaren verkondigt.

De kantine en kleedkamers rammelen aan alle kanten en voldoen niet aan gewenste veiligheids- en hygiëne-eisen. Een bal op het dak moet wachten tot die eraf waait, want iemand het dak opsturen is te gevaarlijk.

Nieuwbouw is de enige optie, stelde Heupink: "Investeren in huidige locatie is dweilen met de kraan open."

Miljoenen

De gemeenteraad debatteerde vanavond over de toekomst van De Meerkamp. Verwacht wordt dat er bijna vier miljoen euro nodig is voor het herinrichten van het terrein, de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen en nieuwbouw van het kantine- en kleedkamercomplex.

Drie miljoen komt voor rekening van de gemeente, vv Havelte legt een half miljoen in en verder wordt er gebruik gemaakt van subsidies.

Twee fases

De meeste partijen lijken zich te kunnen vinden in de optie waarbij De Meerkamp in twee fases onderhanden wordt genomen. Eerst gaat de voetbalclub aan de gang met de kantine, kleedkamers en de velden, dan wordt gekeken wie de nieuwe buren worden. Door een andere indeling komt namelijk 1,7 hectare ruimte vrij, beschikbaar voor een andere invulling.

In de tweede fase moet een deel van de investering worden terugverdiend. Mogelijk verhuizen andere sportclubs (survival, schaatsclub en hippische vereniging) uit het centrum van Havelte naar de vrijgekomen plek op De Meerkamp. Dan zouden er huizen gebouwd kunnen worden in de dorpskern. Andere optie is om de vrijgekomen ruimte naast het voetbalveld in te zetten voor woningbouw. Afhankelijk van de gekozen plek levert dat naar verwachting 1,2 tot 1,5 miljoen euro op.

Woningbouw essentieel

Woningbouw is voor de partijen in de raad essentieel, want op die manier kan een deel van de miljoeneninvestering worden terugverdiend. "Of woningbouw op de meerkamp, of op de ijsbaan", Alfred Schoenmaker van Duurzaam Sterk Westerveld liet geen twijfel bestaan over 'fase 2'.

Progressief Westerveld (PW) uitte zorgen over een doemscenario waarbij er niet gebouwd gaat worden, dat werd gedeeld door CDA'er Gerjo Ballast. "Dit project is zo groot geworden, woningbouw moet wel tot uitvoer komen om de kosten te dekken."

Wethouder Henk Doeven zegt dat er wordt ingezet op woningbouw op een van beide locaties. "Maar honderd procent zekerheid kan ik nooit geven. Er zullen eerst onderzoeken moeten worden gedaan, dat geldt voor beide locaties." Hij zei te willen doorpakken, nu het hele traject al zo lang loopt.

'Win-win-win'

Iets waar Michiel van de Kasteelen (PW) zich wel in kon vinden. "Dit is het momentum waarop wij hebben gewacht. Het is win-win-win." Hij ziet dat de voetbalclub profiteert. "Het is volgens ons winst ook voor de andere sportclubs in Havelte. En het is winst voor de woningbouw in Havelte. Er zijn groepen, zowel jongeren als de knarrenhof, die al tijden wachten op de geschikte locaties. Die lijken nu echt in beeld te komen."