Drentse Oranjefans langs route Glazen koets: 'Het is zo gezellig hier'

Bennie en Marga van Ritbergen staan tussen duizenden fans te wachten tot de stoet voorbij trekt. Ze zijn op vakantie en staan in de buurt op de camping, in Delft. "Toen dachten we: als we toch in de buurt zijn, kunnen we ook naar Prinsjesdag", vertelt Bennie van Ritbergen, die samen met zijn vrouw Marga Prinsjedag voor het eerst bezoekt.Nee, heel anders dan op televisie zal het niet zijn, denkt het stel. "Maar ik vind het hier wel heel gezellig", vertelt Marga. "Wat ik hier nu al heb gezien, is erg mooi. Militairen, muziekkorpsen en soldaten; je ziet van alles voorbij komen."Even verderop staat Christina Triezenberg uit Zuidlaren. Ook zij is op vakantie in de buurt en bezoekt Prinsjesdag voor het eerst. "Het gaat mij vooral om de sfeer", zegt ze. "Het is zo gezellig hier. En we hebben er prachtig weer bij. Waarom ik vroeger nooit naar Prinsjesdag kwam? Het is erg ver weg vanaf Zuidlaren."Bennie en Marga van Ritbergen hebben een grote professionele fotocamera bij zich, die ze vooral hebben meegenomen om de koets op de foto te zetten. Het gaat dit jaar niet om de Gouden Koets, maar om de Glazen Koets, die het koningspaar van en naar de Ridderzaal rijdt op het Binnenhof.Het rijtuig stamt uit 1826 en doet dienst zolang de Gouden Koets wordt gerestaureerd. De restauratie van de Gouden Koets ligt overigens op schema. Het ontmantelde rijtuig kan in de loop van 2021 weer in elkaar worden gezet.De Glazen Koets, met daarin leden van het Koninklijk Huis en de hofhouding, startte de route om 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde. Het rijtuig werd begeleid door politie te paard, een muziekkorps en verschillende afdelingen van het leger. De koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso uit Assen leidde de koninklijke stoet. Achttien agenten uit Noord-Nederland zijn in Den Haag om te helpen.Nadat Paleis Noordeinde was gepasseerd, trok De Glazen Koets door Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg en eindigde op het Binnenhof. De aankomst bij de Ridderzaal was om 13.15 uur, met aansluitend de Troonrede. Ruim een halfuur later vertrekt de koninklijke stoet via dezelfde route van het Binnenhof, gevolgd door de balkonscène om 14.00 uur in Paleis Noordeinde.Om 15.00 uur biedt minister Wopke Hoekstra van Financiën het koffertje met de Miljoenennota aan aan de Tweede Kamer.