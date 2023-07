Frans miljoenenpark Puy du Fou wil in Meppel groot themapark bouwen

Het Franse Puy du Fou wil een themapark van 60 hectare in Meppel bouwen. Dat is bijna driemaal zo groot als Wildlands. Het park mikt op honderdduizenden bezoekers per jaar.

Er moeten voorstellingen en shows gehouden worden over de geschiedenis van Europa en met name die van Nederland. Wat de concrete invulling van het park gaat worden, is nog niet bekend. Attracties als achtbanen komen er in ieder geval niet.

Als het park er daadwerkelijk gaat komen, wordt gemikt op realisatie tussen 2027 en 2035. De verwachting is dat het 800.000 bezoekers per jaar gaat trekken. Puy du Fou verwacht dat vijf jaar na realisatie er zo'n 800 mensen fulltime werken, en dat kan oplopen naar 1.500 medewerkers na tien jaar.

Geen gemeenschapsgeld

Puy du Fou is een initiatief dat zichzelf volledig financiert. Het werkt niet met geld van de overheid en heeft ook geen aandeelhouders.

"Puy du Fou heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het nieuwe parken in de wereld wil realiseren", laat het park weten aan RTV Drenthe. Meppel is nu dus in beeld, zo bevestigt wethouder Klaas de Vries. Meppel is de enige locatie die het park op oog heeft voor Nederland, en zelfs voor Noord-Europa.

2,5 miljoen bezoekers in Frankrijk