Gedeputeerde Bijl op Prinsjesdag: Als Noorden samenhangend verhaal neerzetten

Terwijl de bestuurders onder meer een krentenwegge naar binnen werkten, probeerden commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl het belang van Drenthe te onderstrepen. "De hele dag kom je ongelooflijk veel mensen tegen. Tegen hen kan je zeggen: Het Noorden is ook heel wezenlijk", zegt Klijnsma.Ook Bijl wil benadrukken dat Nederland het Noorden hard nodig heeft. "Zonder het Noorden gaat Nederland problemen krijgen", zegt hij. "De komende jaren wil je voldoende ruimte hebben voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven. Dan is ook het Noorden nodig voor Nederland. Goede verbindingen zijn daarbij onontbeerlijk, maar er zijn wel een paar knelpunten. Het spoorwegennetwerk moet beter en de A28 tussen Meppel en Hoogeveen slibt langzaam dicht. Het is belangrijk dat daarnaar gekeken wordt."Voor Bijl is het belangrijk dat het Noorden een samenhangend verhaal neerzet. "Voor de Friezen is een Lelylijn heel goed, terwijl wij baat hebben bij bestaand spoor. Wij moeten niet in de val trappen dat we ons verzetten tegen het één, omdat het ander ons beter uitkomt. Het gebruik van het spoor zal dusdanig toenemen dat we meerdere lijnen naar het Noorden nodig hebben."Klijnsma benadrukt het belang van werkgelegenheid en hoopt, nu Nederland extra geld te verdelen heeft, dat het kabinet investeert in werkgelegenheid in het Noorden. "Wij doen ons uiterste best als college om zoveel van die middelen naar het Noorden te krijgen zodat die werkgelegenheid geborgd is", aldus Klijnsma, die ook het onderwijs een stimulans wil geven. "Zodat jonge mensen in het Noorden kunnen blijven."