LTO Noord-voorzitter Bruins na turbulent jaar: 'We willen aan de slag'

Duizenden boeren moeten komend jaar besluiten wat zij willen met hun bedrijf: innoveren, verhuizen of stoppen. LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins vindt dat het nu opnieuw te stil is vanuit de overheden. Boeren willen stappen zetten, zegt Bruins. Hij blikt terug en vooruit na een turbulent jaar.

"Ik moet eigenlijk meteen denken aan de woorden van Johan Remkes", zegt Dirk Bruins als hij terugdenkt aan 2022. "Hij zei: ik heb de wanhoop gezien in de ogen van heel redelijke mensen." 2022 was het jaar waarin boeren wederom van zich lieten horen in de stikstofcrisis. "Er is echt veel op de sector afgekomen. Die voel ik continu, ook het ongemak."

Reden om nog een keer terug (en vooruit) te blikken met de voorman van de organisatie die opkomt voor boeren en tuinders. Een gesprek over protesten die over het randje gaan, de Randstad versus platteland en politiek Den Haag.

Frisse moed

Het is begin januari als na maanden van onderhandelen een nieuw kabinet aantreedt. Aan het landbouwroer neemt Henk Staghouwer plaats, en de ministerspost stikstof is in handen van Christianne van der Wal. Na een jaar vol boerenprotesten moeten zij proberen Nederland uit de stikstofimpasse te krijgen.

"We keken erg uit naar het nieuwe kabinet", vertelt Bruins. LTO Noord is voor die tijd samen met VNO-NCW, natuurorganisaties en Bouwend Nederland bezig met het plan genaamd Duurzaam Evenwicht. "Bedoeld natuurlijk om uit die stikstofimpasse te komen. Dus ja, wij keken er erg naar uit. We dachten: nu gaat het echt gebeuren en komt er duidelijkheid en perspectief voor iedereen."