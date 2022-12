Forse kritiek op afvalwateronderzoek NAM

Colenbrander heeft nog twee kritiekpunten. De NAM presenteert volgens hem haar plan om net als in Twente ook in Drenthe het afvalwater in een leeg gasveld te injecteren als circulair. "En dat is het natuurlijk niet. Het is oude wijn in nieuwe zakken." Ook hekelt Colenbrander de wijze waarop de NAM omgaat met haar eigen voorkeur om het afvalwater te injecteren in het lege Schoonebeker' gasveld. "Voor de NAM is dat de definitieve keuze, maar die staat nog helemaal niet vast en daarmee zet de NAM regiobestuurders en inwoners van Schoonebeek op het verkeerde been."