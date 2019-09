Erwin Brink stopt als gemeenteraadslid in Midden-Drenthe

Sinds een jaar is Brink actief in de gemeentepolitiek. Waar hij eigenlijk vanaf een afstandje kennis wilde maken met de politiek, werd hij onverwacht van een tiende plek op de kieslijst met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Brink heeft vanaf het begin aangegeven dat de boerderij altijd op nummer 1 zal blijven staan. Nu blijkt dat het raadswerk en de boerderij niet samen gaan.“Je wil niet altijd eerder naar huis moeten. Op de boerderij niet en ook bij de raadsvergaderingen niet. Er hoefde maar iets tegen te zitten en het werd alweer krap. Het kostte me meer tijd dan ik had verwacht”, vertelt Brink. Hij kijkt daarom wel uit naar meer rust. Of Brink later nog iets voor de politiek wil betekenen weet hij dan ook niet. “Eerst maar weer de focus op de boerderij en dan zien we het wel weer. Maar het werd nu echt te gek.”Brink zal worden opgevolgd door Arjan van Gelderen uit Beilen. Van Gelderen is geen onbekende in de Midden-Drentse politiek. Hij was reeds commissielid in de commissie Zorg en Welzijn. Henk de Weerd, fractievoorzitter van de VVD in Midden-Drenthe: “We zijn blij dat we met Arjan van Gelderen een goede opvolger hebben gevonden voor Erwin Brink”.