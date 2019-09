Eis: tbs voor brandstichting in eigen huis in Emmen

In de nacht van 15 op 16 augustus 2017 brak op twee plekken brand uit in zijn tussenwoning aan de Laan van de Eekharst: op de trap en in de slaapkamer. De man raakte daarbij ernstig gewond en lag weken in het brandwondencentrum in Groningen. Volgens de politie wijst alles op brandstichting. De Emmenaar was op dat moment alleen thuis. Een half uur eerder postte hij ‘Ik kan niet meer’ op zijn Facebookpagina.Volgens de officier van justitie is het duidelijk dat de Emmenaar zelf de brand gesticht heeft. Hij eiste tbs met dwangverpleging tegen de man, die kampt met meerdere stoornissen. Zonder behandeling is de kans dat de man weer misdrijven gaat plegen groot, zeggen een psycholoog en psychiater die hem hebben onderzocht. Volgens de officier moet de maatschappij tegen de Emmenaar worden beschermd.De man is na zijn ziekenhuisopname anderhalf jaar geleden al gedwongen opgenomen in Hoeve Boschoord, omdat hij in het brandwondencentrum en later ook in een instelling in Zuidlaren erg agressief was. Hij is vanwege zijn psychische problemen ook niet geschikt voor celstraf. Daarom eiste de officier van justitie dat ook niet.In Emmen woonde hij samen met zijn vriendin. De twee hadden vaak ruzie, waardoor de buren geregeld klaagden over geluidsoverlast. In de nacht van 15 op 16 augustus belde de vriendin aan bij de buren. Ze vertelde dat ze die avond weer ruzie hadden gehad en dat haar vriend had gezegd dat hij het huis in brand zou steken als zij weg zou gaan. Niet lang daarna zagen buurtbewoners vlammen op de bovenverdieping van het huis. Ze zagen ook dat de man stond te zwaaien met een vlag en om hulp riep.In de rechtbank vertelde de verwarde en gehavende Emmenaar dat hij wakker werd en toen overal rook zag. Hij wilde weg maar kon geen kant op. Dat hij zelf de brand heeft gesticht, bleef hij ontkennen. “Ik lag om elf uur al te slapen!”Behalve zijn psychische problemen is de man ook drankverslaafd. Hij dronk elke avond zes flesjes bier, maar op de avond voor de brand had hij volgens zijn vriendin een half krat op. De Emmenaar wordt ook verdacht van het mishandelen en bedreigen van een buurman in mei 2017. Hij sloeg de man meerdere keren en dreigde zijn huis in brand te steken. De aanleiding voor de ruzie was geluidsoverlast. De man ontkende in de rechtszaal het geweld, maar gaf wel toe dat hij een ruit ingegooid had.Uitspraak: maandag 30 september.