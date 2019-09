Djammen: de knotsgekke wereldmuziek van Papaformigas

"Het is een mix van polka, klezmer, balkan, reggae, allerlei rare muziek wat niet past in algemene beeld van de westerse wereld", verduidelijk percussionist Jorge Fernandes."We hebben allemaal verschillende muzikale achtergronden", vertelt accordeonist Jan Willem Spoor. "Of het nou folk is, of reggae of klassiek: we vinden het allemaal leuk om wat nieuws te doen. We spelen eigenlijk ook alleen maar eigen nummers. En ja, daar krijgen we de meeste energie van." Zangeres Ilona Remmerswaal vult hem aan: "De rest bestaat al. Dat is heel simpel. We willen wat nieuws, wat anders, waar we blij van worden."Waar kun je met zulke muziek terecht? Eenvoudig. "We zijn een 'anders dan anders-band' en we komen ook op 'anders dan anders-festivals'", legt Fernandez uit. "Festivals waar rare bands, zoals wij ook komen spelen. Dus we maken aparte dingen mee." Remmerswaal vult hem snel aan. "Maar we doen het ook gewoon goed in de dorpskroeg hoor. Dat onderschat je misschien, maar dat kan ook best."Papaformigas is echt een liveband die het best uit de verf komt als de volledige bezetting op een knus podium staat. Druk zingend en dansend. Maar ook aan de thuisluisteraars wordt gedacht. "Er komt een cd uit", vertelt Remmerswaal. "Je kan 'm al luisteren op Spotify en Youtube Music en dat soort dingen." De fysieke versie moet ergens deze nazomer verschijnen.Voor stilzitten is verder geen tijd voor de band. "Veel weekendjes weg, veel festivals en veel mooie muziek schrijven", besluit de zangeres. Dat is Papaformigas gaat doen.