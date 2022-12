Westervelders gaan betalen per keer dat grijze container wordt geleegd

Inwoners van de gemeente Westerveld gaan vanaf 2024 betalen per keer dat hun grijze container wordt geleegd.

De gemeenteraad heeft gisteravond voor de invoering van het zogenoemde diftar-systeem gestemd. Voorwaarde is wel dat iedereen in de gemeente onder dezelfde eisen valt. Maar dat is volgens wethouder Henk Doeven geen probleem.

Geen grijze container

In de gemeente zijn 899 locaties, met name (semi-)permanent bewoonde recreatiewoningen en hoogbouw, waar geen grijze container aanwezig is. Oplossingen daar zijn ondergrondse containers, waar mensen betalen per keer dat ze er een vuilniszak ingooien. Die ondergrondse bak kan met een pas worden geopend en zo wordt geregistreerd wie het afval heeft weggegooid.

Verschillende partijen wilden de garantie dat vervangende systemen komend jaar gerealiseerd zijn, zodat iedereen per 1 januari 2024 onder dezelfde regelgeving valt. Wethouder Doeven had vorige week al verteld dat dat ging lukken, afvalinzamelaar ROVA heeft hem dit nogmaals bevestigd.

Met name Duurzaam Sterk Westerveld wilde zekerheid inbouwen. De partij is niet per se voor of tegen diftar, maar wil wel een 'gelijk speelveld'. "Het gaat of voor iedereen gelden, of we voeren het later in, op 1 januari 2025", zei Alfred Schoenmaker. De wethouder gaf het onmiddellijk te laten weten als er ook maar 0,1 procent kans is dat het niet lukt om overal op tijd een diftar-bestendig systeem te hebben.

Minder afval

Het aantal kilo's restafval per persoon per jaar moet worden teruggebracht in Westerveld. Gemiddeld produceert een Westervelder nu jaarlijks tientallen kilo's meer dan het gestelde doel van 100 kilo per persoon per jaar.

Uiteindelijk moet het terug worden gebracht naar 30 kilo per jaar, al hebben sommige partijen twijfels of dat getal reëel is. Hoe dan ook, alle partijen vinden dat er minder afval in de grijze container moet verdwijnen.

Bij diftar betalen inwoners een lager jaarlijks bedrag aan afvalstoffenheffing dan nu, maar ze betalen wel iedere keer als ze hun grijze container laten legen. Het tarief wordt uiterlijk volgend jaar december vastgesteld. Idee is dat mensen beter afval gaan scheiden.

Naast de voordelen voor het milieu speelt ook de portemonnee een rol. Restafval laten verwerken wordt steeds duurder. Hoe minder restafval, hoe minder kosten dus.

Beter scheiden

Naast diftar wordt er daarom ook ingezet op betere voorlichting, zodat inwoners beter weten welk afval in welke bak hoort. Nog te vaak belandt er bijvoorbeeld papier en grof huishoudelijk afval in de grijze container.