De Wolden en Hoogeveen willen clubs en verenigingen tegemoet komen voor hoge energiekosten

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen gaan uitzoeken of ze verenigingen en organisaties kunnen helpen die kampen met acute problemen door hoge energiekosten. Hoe die financiële hulp eruit gaat zien is nog onduidelijk, maar vanaf januari 2023 moet er een plan liggen.

Beide gemeenten zeggen steeds vaker signalen te krijgen van verenigingen, zoals sportclubs en dorpshuizen, die het moeilijk hebben. "Ze hebben te maken met hoge energielasten en maken zich zorgen over de korte en lange termijn", schrijft het college van Hoogeveen. "We willen dat ze hun functie kunnen blijven vervullen en niet omvallen."

Samen gaan ze onderzoeken of een eenmalige bijdrage een optie is. Daarnaast kijken ze of er landelijke of provinciale regelingen zijn die de organisaties kunnen helpen. Daarnaast gaan ze om de hoek kijken bij de andere gemeenten, om te zien hoe zij met de problemen omgaan.

Hoe groot de problemen zijn, moeten ze nog in kaart brengen. Inmiddels zijn beide gemeenten druk bezig met een inventarisatie bij sport, cultuur- en buurthuizen. "Maar ook andere maatschappelijke organisaties die mogelijk in een kwetsbare financiële posities door energieprijzen."

De Wolden en Hoogeveen komen nu in actie, omdat de gemeenteraden eerder dit jaar een motie indienden. Ze willen graag dat er een noodfonds komt. Hoogeveen kijkt of zoiets voor de korte termijn mogelijk is. Voor de langere termijn lijkt dat niet geschikt. Daarom willen ze uitzoeken of er meer ingezet kan worden verduurzaming van de gebouwen in de toekomst.