Werkstraf voor bedreiging en chantagepoging met naaktfoto

In 2017 kregen de man en het destijds 17-jarige meisje contact via Instagram. Hij won haar vertrouwen en het contact ging verder via Whatsapp. Via de app haalde de man haar over een foto van haar blote borsten te sturen. Dat deed ze uiteindelijk, na lang aandringen. Daarna begon de man te vragen om meer naaktfoto’s en -filmpjes.Toen ze weigerde, dreigde hij de foto van haar blote borsten op Facebook en op een pornosite te zetten met daarbij een bericht dat ze seksuele diensten aanbood. Ook bedreigde hij het meisje via Whatsapp met de dood.De jonge Heerenveense was doodsbang maar gaf geen gehoor aan de chantagepogingen van de man. Na twee maanden van dreigementen verbrak ze het contact. Vanwege haar angst stapte de Friezin pas vorig jaar naar de politie.“Hij heeft op zeer indringende wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Steeds als ze het geluid van haar telefoon hoorde, dacht ze dat ze het bericht kreeg dat haar foto online was gezet”, aldus de rechtbank. Maar omdat het bij een chantagepoging is gebleven en dat al in 2017 was gebeurd, vindt de rechtbank niet dat de Emmenaar nog de cel in moet. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een half jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.Wel bepaalde de rechtbank dat de Emmenaar 750 euro schadevergoeding aan het slachtoffer moet betalen.