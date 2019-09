Koning: Leefbaarheid platteland verbeteren

De regering benadrukte in de troonrede dat deze plannen tot uitvoering komen. Koning Willem-Alexander spreekt over 'economische kansen benutten'.De koning doelde hierbij mogelijk onder andere op de twee Regiodeals die met het Noorden zijn gesloten, waarbij veertig miljoen euro beschikbaar komt voor werken, wonen en welzijn in Zuid- en Oost-Drenthe en twintig miljoen euro voor natuurinclusieve landbouw in het Noorden. Maar het kan ook over nieuwe plannen gaan, dat moet straks nog blijken na de presentatie van de Miljoenennota door minister Wopke Hoekstra.Bovendien wil de regering investeren in wegen en spoor. In de troonrede werd niet specifiek gesproken over geld voor de infrastructuur in het Noorden. Wel sprak de koning over regeringsplannen om vanaf 2020 een economische groeiagenda voor de komende twintig tot dertig jaar te maken. Bij dat plan hoort een groot investeringsfonds van mogelijk 50 miljard euro. Eerder lekte al uit dat met het geleende geld van dat fonds specifieke projecten voor kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur opgezet kunnen worden.De regering geeft daarnaast een "winstwaarschuwing" af voor de economische groei op zowel de korte als lange termijn. Koning Willem-Alexander benadrukt in de troonrede dat Nederland in een "fase van gematigder groei" is terechtgekomen.De waarschuwing "dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven", aldus de koning.Het Centraal Planbureau kondigde in eerdere ramingen ook al aan dat de economische groei iets terugvalt. De belangrijkste reden is de "gure wind uit het buitenland" door internationale onzekerheden, zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.Dat beeld bevestigt het kabinet in de troonrede. "Onze internationaal georiënteerde economie is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt, vooral als gevolg van handelsconflicten."