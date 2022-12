Djammen: Het derde album van gitaarvirtuoos Joost Dijkema komt eraan

Nog een paar weken wachten en dan is het zover: De derde soloplaat van muzikant Joost Dijkema komt in de schappen. Na twee virtuoze platen (Sacred Revelations 2016, Time Thief 2019) komt begin volgend jaar After Thunder Sun uit.

Met de plaat hoopt Dijkema weer een stapje verder te komen naar nationale en internationale erkenning. "Roem, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om mooie muziek maken", vertelt Joost. Maar dat het de rekeningen betaalt is volgens hem wel mooi meegenomen. "Alles wat aandacht krijgt gaat leven dus alles wat je geen aandacht geeft blijft onder de radar en dat is gewoon hoe het is", meent de Rolder muzikant, die inmiddels al een tijd in Groningen woont. Om aan zijn stelling te voldoen reisde Djammen af naar zijn bescheiden studio in Haren om een blik te werpen op zijn nieuwe plaat.

Dashboard Slapper en Buddy

Alle nummers, tien stuks, heeft Joost zelf geschreven, ingespeeld en opgenomen. "Ik denk dat je van deze plaat kunt verwachten dat je meerdere kanten van mij ziet. Ik kan een meditatieve gitaar instrumental spelen, maar ik kan ook gewoon rocken." Voor elk wat wils, maar wel binnen het genre, dat zich lastig in woorden laat vatten, maar waar Dijkema zich graag van bediend. Toetsen van blues, country, folk en americana, gelardeerd met virtuoos finger picking gitaarspel.

Naast rustige nummers staan er ook uptempo liedjes op de plaat. "Ik wilde altijd al een keer een dashboard slapper schrijven. Dat is een autonummer", legt Joost uit. De luisteraar vindt de dashboard slapper in het nummer Beautiful Ride op het album. Een hommage aan de lange wegen in Amerika, plus de daarbij behorende nostalgie.

"Het is eigenlijk een indirect statement naar die nieuwe auto's die van die felle lichten hebben. Die schijnen dan in je ogen en je zie niks meer", mimet Joost met zijn ogen wat er dan gebeurt. "Drie seconden lang zit ik dan met mijn ogen dicht op de snelweg. Dat kan gewoon niet."