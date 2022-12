Protest tegen nieuwbouw op terrein LOM-school Emmen zwelt aan

Zet een streep door de locatie van de voormalige LOM-school in Emmen als nieuwbouwlocatie. Die oproep doet EOP 't Centrum, belangenvereniging van inwoners in het centrum van Emmen aan de gemeente.

Die wil op de plek van de in 2013 gesloopte school aan de Veenkampen ruimte bieden aan de bouw van tien woningen. EOP 't Centrum vreest dat met die stap het laatste stukje groen en de speel- en ontmoetingsplek uit de woonwijk verdwijnt.

Volgens secretaris Geert Schutrups van EOP 't Centrum gaat het de belangenclub aan het hart dat er steeds meer sport- en speelplekken verloren gaan in dit gebied. Hij verwijst onder meer naar het Ridderveld, dat na de sloop van een school jarenlang gebruikt is als trap- en speelveldje door de buurtjeugd.

Vorig jaar werd er een definitieve klap gegeven om ongeveer de helft van dat veld te gebruiken voor de bouw van een opvang voor dementerenden. "Na het Ridderveld verliezen we het laatste veld in de wijk aan woningen", verzucht hij.

Gezamenlijk ontwikkelen

Het aanhouden van een speel- en ontmoetingsplek is goed voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt, betoogt hij. Hij hoopt in ieder geval op het behoud van een deel van het veld op de oude LOM-schoollocatie. "Omdat we ook begrijpen dat het veld erg groot is en we tegemoet moeten komen aan de woningnood." Om die reden vraagt het bestuur aan de gemeente om het veld gezamenlijk met omwonenden te ontwikkelen.

De gemeente presenteerde begin november de plannen voor de locatie aan de Veenkampen. Het voornemen riep meteen kritiek op vanuit de buurt. Buurtbewoners verzamelden zich in een comité dat zich opwierp als tegenstander van het bouwinitiatief.

Speeltuintje, banken en bloemenperken

Het comité presenteerde toen zelf plannen van wat in hun ogen een geschikte bestemming zou zijn. Een herhaling van de tactiek die ook bij het Ridderveld werd toegepast. Zelf ziet het comité namelijk liever een speeltuintje, bankjes en bloemenperken. En liever dus geen huizen.

"Het is een ontmoetingsplek in de wijk die van groot belang is", aldus woordvoerder Ieke Heetebrij destijds. "Zo spelen er vaak kinderen of lopen ouderen uit de Oostermarke er even een rondje. Dit veld maakt de wijk zo aantrekkelijk en dat zien we graag behouden blijven."

Meerdere bouwplannen in wijk

EOP 't Centrum denkt er in grote lijnen net zo over. Volgens Schutrups zijn er meer zorgen over woningbouwplannen in de wijk. Ook voor de voormalige Sedna-locatie aan de Parallelweg zijn er bouwplannen voor 12 woningen. De gemeente ziet ook ruimte voor twintig vrijstaande woningen op een deel van het parkeerterrein (P-Oost) bij het voormalige Fletcher Hotel in Emmen aan de Van Schaikweg. Schutrups: "Dit betekent ongetwijfeld extra verkeersdrukte. Wij gaan ervan uit dat hier rekening mee wordt gehouden."