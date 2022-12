Buiten werken in de kou: 'Je kunt je overal tegen kleden'

Voor wie niet schaatst vandaag is het lekker weer om bij de haard te gaan zitten met een kop chocolademelk. Maar dat kan niet iedereen, want sommige mensen moeten voor hun werk naar buiten. En dat werk gaat gewoon door.

Voor onder andere marktkooplui en postbezorgers geldt dat ze de warmte niet op kunnen zoeken. Ook al dalen de temperaturen ver onder het vriespunt.

Bodywarmer

Het staat vol met kraampjes in het centrum van Assen, want het is markt. De temperatuur was de hele dag onder nul, dus er zit voor de marktkooplui niet veel meer op dan zich aanpassen aan de kou.

Rik Stevens staat met zijn groentekraam op de markt. Hij zegt niet veel last te hebben van de kou. "Ik loop in mijn bodywarmer. Het is binnen in mijn kraam een graad of vijftien, dus ik maak me er geen zorgen om."

Safiollah Safi heeft een tafel vol telefoonhoesjes voor zich. Hij zegt meer moeite te hebben met de kou. "Ik loop maar wat heen en weer. Ja, het is wel moeilijk."

Vol ornaat

Postbezorgers werken, net als marktkooplui, door. Als het 30 graden boven nul is, maar ook met tien graden onder nul. Bert Jan Smit is postbezorger in de omgeving van Weerdinge. Hij zegt zich goed voorbereid te hebben op de kou. "Ik ben in vol ornaat om tegen deze winter in te gaan."

"Ik draag gevoerde winterlaarzen en een regenbroek. De regenbroek is tegen de kou, want die gaat meestal op je bovenbenen zitten. Als de kou te lang op je bovenbenen zit, dan gaat die niet meer weg uit je lichaam", vertelt Smit.