Cultuurcentrum Scala wil zekerheid tot zomer, gemeenten staan niet garant

Het bestuur van Scala heeft gemeenten in Zuidwest-Drenthe om geld gevraagd om tot de zomer buitenschoolse kunst- en muzieklessen te kunnen blijven geven. De Wolden laat inmiddels in een brief aan de raad weten die toezegging niet te kunnen doen.

De gemeente zegt namelijk dat het juridisch gezien niet kan. Volgens de gemeente Westerveld geldt dat voor alle gemeenten die samenwerken met het kunstencentrum.

Volgens een woordvoerder van De Wolden is het onmogelijk omdat Scala subsidies ontvangt. "Daar kun je niet garant voor staan. Ging het om een lening dan was de zaak weer anders." Een domper dus voor het kunstencentrum.

Wens van bestuur

Scala Centrum voor de Kunsten houdt op te bestaan vanwege financiële problemen. De subsidie wordt de komende jaren flink afgebouwd, maar een einde lijkt nu sneller in zicht te komen dan verwacht. Het centrum is actief in Zuidwest-Drentse en Noord-Overijsselse gemeenten.

Afgelopen maandag gingen wethouders van De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland met het Scala-bestuur om tafel. Toen heeft Scala 'de wens uitgesproken om de cursisten tot de zomer van 2023 les te willen geven', is te lezen in de brief aan de raad in De Wolden.

Het centrum splitste zich eerder dit jaar op. Een deel richt zich op buitenschoolse lessen en heet nog steeds Scala. Het bestuur ziet daar geen toekomst meer in. Daarnaast is de stichting CultuurKLIK opgericht voor lessen die op school worden georganiseerd. Dat gedeelte krijgt de komende vier jaren nog zo'n 215.000 euro aan subsidies per jaar en kan daarom doorgaan.

Andere scenario's

De Wolden schrijft dat het bestuur van Scala drie andere opties voorgelegd heeft gekregen. "Deze heeft de stichting in overweging. Begin volgende week wordt opnieuw een bestuurlijk overleg ingepland met als doel aanvullende informatie te verkrijgen die meegenomen kan worden in de besluitvorming."

Welke opties er zijn voorgeschoteld wil De Wolden op dit moment niet vertellen. Volgens de woordvoerder van de gemeente ligt de bal nu bij het kunstencentrum. Volgende week maandag moet er meer duidelijk worden. Scala-voorzitter Maud Diemer hoopt voor de Kerst duidelijkheid te hebben. "We willen de leerlingen en leraren zo weinig mogelijk benadelen."

Meppel

Ook vanuit Meppel lijkt een financiële garantstelling juridisch ook niet haalbaar, maar wethouder Jeannet Bos vindt het nog te vroeg om daar verder op in te gaan. "We hebben Scala om aanvullende informatie gevraagd, dat moet vrijdag worden geleverd. Daarna volgt een nieuw overleg. De bal ligt nu even bij Scala", zegt ook zij. De gemeente Hoogeveen geeft aan op dit moment niet te willen reageren op de situatie.