Kijk uit met dit winterweer, voor je het weet maak je een slippertje

Voordat je in winterweer de weg op gaat kun je allerlei maatregelen nemen. Winterbanden erop zetten, de ramen krabben en checken of het glad kan zijn. Onderweg pas je je rijstijl aan, maar toch kan het gebeuren dat je auto wegglijdt of dat je ineens moet remmen of uitwijken. Maar wat doe je dan? Om mensen bewust te maken van de gevaren op de weg in de winter is de provincie Drenthe een campagne begonnen.

"Veel mensen remmen verkeerd", legt veiligheidstrainer van opleidingscentrum Dibo André Rozendom uit. "Ze denken dat ze hard remmen, maar zijn vaak te voorzichtig. Tijdens je rijlessen wordt ook nooit geleerd hoe je een noodstop moet maken. En als je het dan moet gebruiken, weet je niet hoe." Tijdens een slipcursus probeert hij mensen te leren hoe je niet alleen zo snel mogelijk, maar ook zo hard mogelijk remt. Ook legt hij uit wat je moet doen als je onverhoopt in de berm belandt of de bocht dreigt uit te vliegen.

Schijnveiligheid

En zo'n cursus is voor veel mensen geen overbodig luxe. "Door alle automatische systemen in de auto heb je vaak schijnveiligheid en daardoor wordt het juist gevaarlijker." De provincie Drenthe voert daarom in december, januari en februari campagne voor het veilig op pad gaan in de donkere wintermaanden.

"De timing kan niet beter", legt Anouk van Oosterhout van de provincie uit. "Juist deze week is het koud, glad en mistig. En omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om een slipcursus te volgen, hebben we een website gelanceerd met verschillende tips om veilig te rijden."

Tips